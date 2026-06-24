Portugal avanza en la autopista IC31 mientras Cáceres debe completar la Autovía de la Esperanza con inversiones para 2026

La Autovía de la Esperanza no es solo una carretera pendiente. Para Plasencia, Coria, Moraleja, Sierra de Gata, Las Hurdes, el Valle del Alagón y buena parte del norte cacereño, representa una salida natural hacia Portugal y una oportunidad para corregir décadas de aislamiento territorial.

El corredor permitiría cerrar la conexión entre la EX-A1 extremeña y el IC31 portugués, enlazando Moraleja con Castelo Branco a través de Monfortinho. En conjunto, las plataformas que defienden esta infraestructura hablan de unos 72 kilómetros pendientes para completar un eje transfronterizo que lleva años apareciendo en el debate político, económico y social del norte de Cáceres.

La novedad que ha reactivado la reivindicación llega ahora desde Portugal. Según trasladan el MSU-Norte de Extremadura y la Alianza Territorial Europea, se ha publicado en el Diário da República el avance para iniciar en 2026 la construcción de la autopista sin peajes del IC31 desde la A23, en Alcains, hasta las Termas de Monfortinho. Ese movimiento vuelve a colocar la presión en el lado extremeño: falta completar el tramo entre Moraleja y la frontera.

La reclamación tiene una carga territorial evidente. La EX-A1 ya vertebra buena parte del norte de la provincia de Cáceres desde Navalmoral de la Mata hasta Moraleja, pasando por Plasencia, Galisteo y Coria. Pero su continuidad hacia Portugal sigue pendiente, lo que impide convertirla en un verdadero corredor ibérico.

Para los colectivos impulsores, esa interrupción resta competitividad al norte extremeño, limita las oportunidades logísticas y turísticas y debilita la conexión con la Beira Baixa portuguesa. La Autovía de la Esperanza se presenta así como una infraestructura ligada a la lucha contra la despoblación, pero también a la movilidad diaria, al desarrollo empresarial y al equilibrio territorial dentro de Extremadura.

El Periódico Extremadura

El norte cacereño lleva años reclamando mejores comunicaciones no solo para llegar antes a Portugal, sino para dejar de quedar fuera de los grandes ejes de actividad. La conexión con Castelo Branco permitiría abrir una vía más directa hacia la A23 portuguesa y reforzar los vínculos económicos, sanitarios, turísticos y comerciales entre territorios que comparten frontera, población envejecida y problemas similares de pérdida de oportunidades.

Las plataformas preparan nuevas propuestas

En este contexto, el Movimiento Social y Urbano MSU-Norte de Extremadura y la Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura y Beira Baixa han convocado a los medios este miércoles, 24 de junio, a las 10.00 horas, en el Hotel Carvajal Girón de Plasencia.

La comparecencia servirá para presentar sus nuevas propuestas sobre la Autovía de la Esperanza y sobre varios ejes de lucha contra la despoblación y movilidad sostenible e intermodal. La intención de las plataformas es trasladar sus planteamientos a los cuatro grupos de la Asamblea de Extremadura: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

El portavoz de la Alianza Territorial MSU-Norte y de ATE, Francisco Martín, sitúa como prioridad la licitación y ejecución de la Autovía de la Esperanza entre 2026 y 2029, con el objetivo de que el tramo extremeño no quede descolgado del calendario portugués.

Fotogalería | Portugal y Cáceres se manifiestan para exigir una autovía / Cedidas a El Periódico

La dimensión portuguesa será otro de los puntos centrales. MSU-Norte y ATE valorarán la reunión mantenida la pasada semana con el Grupo Parlamentario de Iniciativa Liberal en la Assembleia da República y han anunciado también una reunión online este jueves, 25 de junio, a las 17.00 horas, con el Grupo Parlamentario del Partido Comunista Portugués.

Ese trabajo político al otro lado de la frontera busca sumar apoyos para que la conexión no se aborde como dos proyectos aislados, sino como un corredor completo entre Extremadura y Portugal. La reivindicación solo tendrá sentido práctico si avanzan los dos lados: el IC31 portugués hasta Monfortinho y la prolongación extremeña desde Moraleja hasta la frontera.

La Autovía de la Esperanza vuelve así al primer plano con una advertencia implícita: Portugal está dando pasos y Extremadura debe decidir si acompaña ese movimiento. Para el norte de Cáceres, el debate ya no se limita a una promesa de futuro, sino a una cuestión de oportunidad territorial.

La infraestructura se ha convertido en un símbolo porque resume muchas de las carencias históricas de esta parte de la región: comunicaciones incompletas, dependencia de decisiones aplazadas y dificultad para atraer proyectos que generen actividad estable. Por eso las plataformas insisten en vincular la autovía con la despoblación, la movilidad sostenible y la intermodalidad.

El tramo que falta entre Moraleja y la frontera portuguesa es, sobre el mapa, una distancia relativamente corta. Pero para el norte extremeño representa mucho más: la posibilidad de dejar de ser final de trayecto y convertirse en paso natural entre Extremadura y Portugal.