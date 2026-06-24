La Ribera del Marco entra en una carrera contrarreloj para limpiar los cañaverales antes de las lluvias: 110.000 euros de inversión

La Ribera del Marco ha dado un nuevo paso administrativo para afrontar una de las actuaciones más esperadas por los regantes de Cáceres: la limpieza del cauce y la retirada de los cañaverales que han ido ganando terreno en los últimos años hasta reducir la capacidad de desagüe de la zona. La publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la ayuda concedida a la comunidad de regantes La Concordia deja ahora la intervención pendiente del visto bueno final de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es el trámite que condiciona el arranque de los trabajos.

El presidente de la comunidad de regantes, Antonio Leal, ha recibido la noticia con alivio, aunque también con prudencia. "Es una cosa que estábamos esperando desde hacía muchísimo tiempo y hace muchísima falta", ha señalado a este periódico. El colectivo tiene previsto mantener este jueves una reunión con una empresa para estudiar cómo puede afrontarse la obra, después de haber mantenido ya contactos previos con otras firmas. Según Leal, algunas firmas han considerado que la actuación era "imposible de asumir" por la dificultad y el volumen de material vegetal que debe retirarse.

No será un encauzamiento

La ayuda asciende a 110.049 euros y permitirá actuar sobre unos 31.500 metros cuadrados de la Ribera del Marco y su entorno. Sin embargo, Leal ha querido precisar que no se trata de un proyecto de encauzamiento, sino de una primera intervención de limpieza. "El objetivo es hacer una limpieza de cañaverales que están desbordados. No encauzar, porque ese dinero no es suficiente", ha explicado.

La actuación se centrará en la retirada y reducción de las cañas que han invadido los márgenes de la Ribera y que, según los regantes, han agravado los problemas de desbordamiento en episodios de lluvias intensas y desembalses del Guadiloba. "Los cañaverales se han comido todos los márgenes de la ribera y vamos a intentar reducirlos al máximo posible, hasta donde podamos", ha indicado el presidente de La Concordia.

El tramo previsto incluye el río Guadiloba y la Ribera del Marco hasta la Ronda Norte, en una zona próxima a la ciudad. Leal ha avanzado que, a diferencia de otras limpiezas anteriores, la intención es comenzar "de abajo hacia arriba", aunque el alcance definitivo dependerá del presupuesto disponible, de la empresa que pueda ejecutar los trabajos y de las autorizaciones pendientes.

La carrera contra el otoño

La comunidad de regantes quiere que los trabajos se realicen cuanto antes. El calendario aprieta porque, si las lluvias llegan en septiembre, la maquinaria no podrá trabajar en condiciones dentro del cauce y el plazo de ejecución se extiende solo hasta octubre. "La idea es que se realicen lo antes posible porque en septiembre, si empieza a llover, no podemos hacer nada", ha advertido Leal.

El principal escollo sigue siendo la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Leal ha señalado que la solicitud se presentó el 22 de abril, pero que no tuvo entrada hasta el 22 de mayo. "Nos va retrasando bastante", ha lamentado.

La memoria técnica de la actuación contempla excavaciones, astillado de residuos vegetales, roza selectiva manual y labores de repaso para recuperar capacidad hidráulica en una ribera que ha sufrido en los últimos años problemas recurrentes de inundación en las huertas próximas. La proliferación de cañas, además, ha afectado a infraestructuras de riego y al acueducto que atraviesa la zona, una estructura de interés histórico y cultural que se ha visto deteriorada por el empuje del agua y los atascos en los arcos.

Una ayuda que se queda corta

La comunidad de regantes considera que la subvención supone un avance importante, pero insuficiente para resolver el problema de fondo. "Se queda corta porque hay muchísimo en lo que actuar", ha reconocido Leal. Según ha explicado, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, les ha trasladado que intentará buscar alguna partida adicional si fuera necesario para llegar al máximo posible de la intervención prevista.

Leal también ha destacado el papel del consistorio en la tramitación de esta ayuda y ha atribuido al alcalde un papel decisivo en el impulso de la actuación. "Rafa Mateos se involucró desde el primer momento y ha sido el que ha instado por todos los medios a que esto se realice", ha afirmado.

Más allá de esta primera limpieza, mantienen sobre la mesa un proyecto más ambicioso para mejorar el aprovechamiento del agua de la Ribera del Marco. La comunidad ha solicitado una reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, y el ayuntamiento para abordar una solución de mayor alcance.

Ese futuro proyecto sí tendría como objetivo ordenar el paso del agua y evitar las pérdidas que se producen en el recorrido. Según Leal, la opción más viable sería mantener el agua visible mediante una acequia abierta, con un coste que rondaría los 400.000 o 500.000 euros, frente a otras alternativas de canalización a presión que superarían el millón de euros. "Lo que pretendemos es que el agua no se derroche, porque es un bien común", ha defendido.

De momento, el primer paso será retirar el exceso de cañaverales y recuperar parte de la capacidad de desagüe de la ribera. La actuación no resolverá todos los problemas históricos del Marco, pero abre una ventana de intervención antes del otoño en un entorno donde los regantes llevan años reclamando medidas urgentes.