La DGT intensifica la vigilancia en tramos de obras en Cáceres y suma tres multas nada más comenzar un control en el Casar

La campaña de vigilancia de la Dirección General de Tráfico en tramos de obras ha dejado este miércoles tres denuncias en apenas unos minutos en el control instalado junto a la rotonda de la A-66 en dirección a Casar de Cáceres. El dispositivo forma parte de una actuación específica de la DGT para reforzar la seguridad en puntos de la red viaria donde la presencia de trabajos en la carretera obliga a extremar la atención al volante.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que estos controles se enmarcan en los planes semanales que desarrolla Tráfico para reducir accidentes y riesgos en carretera. "Una obra siempre genera algún inconveniente para el conductor, pero lo que queremos es minimizar esos riesgos", ha señalado durante la presentación del dispositivo.

Quintana ha insistido en que la prioridad es proteger tanto a los conductores como a los trabajadores que desarrollan su labor a pie de carretera. "Nadie tiene derecho a perder la vida cuando está realizando su trabajo", ha afirmado.

Velocidad, móvil y maniobras prohibidas

La jefa provincial de Tráfico de Cáceres, Cristina Redondo, ha detallado que la campaña se desarrolla en junio porque aumentan los desplazamientos con la llegada del periodo estival. El objetivo, ha indicado, es controlar comportamientos que ponen en peligro la seguridad en los tramos de obra, especialmente los excesos de velocidad, las distracciones por el uso del móvil, los adelantamientos antirreglamentarios y los cambios de carril indebidos.

Redondo ha recordado que el año pasado, durante esta misma campaña, se controlaron más de 3.600 vehículos en toda Extremadura, con 99 denuncias, de las que 81 fueron por exceso de velocidad. También se detectaron infracciones vinculadas al uso del teléfono móvil y al incumplimiento de la señalización.

La responsable provincial de la DGT ha aprovechado además para destacar la importancia de la plataforma DGT 3.0, que permite comunicar en tiempo real incidencias, cortes, desvíos y obras en carretera para que esa información llegue a los conductores a través de paneles, navegadores, radio y otros sistemas conectados. Entre las herramientas ya disponibles figuran los conos de señalización conectados, autorizados por la DGT, que permiten informar del inicio, ubicación y finalización de una obra.

154 siniestros en tramos de obras

El capitán Eduardo Castelo, jefe del subsector de Tráfico de Cáceres de la Guardia Civil, ha subrayado que los conductores "no tienen excusa", porque los dispositivos de aviso y los vehículos radar son visibles. Ha explicado que el año pasado se registraron 154 siniestros viales relacionados con tramos en obras en las carreteras cacereñas.

Según ha indicado, la mayoría fueron alcances provocados por despistes o por llegar al tramo afectado a una velocidad inadecuada. "La gente cuando llega a la obra, le sorprende porque trae una velocidad inadecuada y al vehículo que está detenido correctamente lo embiste por detrás", ha explicado.

La jefa de área de Conservación y Explotación en Cáceres de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, Juana Isabel González, ha recordado que en la región trabajan de forma continua nueve empresas de conservación en la red estatal, con cortes puntuales de carril para reparar barreras de seguridad, actuar en márgenes, pintar la vía o colocar elementos de señalización.

Por eso, ha pedido a los conductores que respeten la señalización y reduzcan la velocidad en estos puntos. "Estas personas están todo el día en la carretera y su vida depende de nosotros, de que cumplamos las normas", ha sentenciado.