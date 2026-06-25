Los 22 kilómetros y el puente de la autovía Cáceres-Portugal costarán 130 millones de euros: "Queremos que el pago sea público, no privado, y sin peaje"

La Alianza Territorial Europea (ATE) y el Movimiento Social Unitario Norte de Extremadura (MSU) han comparecido en Plasencia para trasladar a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura una batería de 20 propuestas con las que pretenden influir en la tramitación de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de Extremadura de 2026. Las demandas se dirigen al PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, y parten de una idea que los colectivos vienen defendiendo desde hace meses: que el norte de la región necesita inversiones específicas para no quedar al margen de los grandes corredores de movilidad, industria, logística y turismo del oeste peninsular.

El documento presentado por ATE y MSU plantea diez actuaciones prioritarias y otras diez destacadas. La primera de ellas, y la que articula buena parte del mensaje político y social de la comparecencia, es la finalización de la EX-A1 entre Moraleja y la frontera portuguesa, con conexión hacia Monfortinho y Castelo Branco. Los colectivos reclaman ahora que la Junta licite e inicie a finales de 2026 las obras del tramo pendiente entre Moraleja y Monfortinho, de unos 22 kilómetros, y que el calendario permita acabarlo en 2029.

Para ello plantean una financiación plurianual: 6 millones en 2026, 40 millones en 2027, 45 millones en 2028 y 39 millones en 2029. Y piden volver al método de ejecución directa, sin financiación público privada, una parte con fondos propios de la Junta y otra parte con cargo a deuda. Y otro detalle no menor: que no haya peajes.

Rueda de prensa en la capital del Jerte. / Toni Gudiel

ATE y MSU sostienen que esta infraestructura es clave para completar el nuevo enlace internacional entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura y la Beira Baixa. Según defienden, actualmente ya se puede circular por autovía o autopista durante 518 kilómetros de ese itinerario, el 88% del trazado total, y quedarían pendientes 72 kilómetros entre Moraleja y Castelo Branco.

La conexión, añaden, permitiría reforzar un corredor industrial, logístico y turístico entre Madrid, Extremadura y el centro de Portugal. Los colectivos enmarcan esta reivindicación en una estrategia más amplia para hacer del norte extremeño un territorio "para invertir, vivir y visitar", con Plasencia y las comarcas del entorno como piezas de una economía más abierta a Portugal.

Tren, cercanías y Ruta de la Plata

La segunda prioridad recogida en la propuesta es la elaboración de un estudio para implantar un sistema de Cercanías de Extremadura que combine tren, autobús y taxi rural. La idea es mejorar la conectividad interna de las comarcas y preparar un convenio en 2027 entre la Junta, Adif y Renfe.

La comparecencia también recupera otras demandas ferroviarias que el MSU ha defendido en los últimos años, como la llegada del tren eléctrico Madrid-Extremadura, el avance del AVE, las nuevas estaciones en la traza de Plasencia y Mérida y la reapertura de la Ruta de la Plata entre Plasencia y Salamanca, que consideran un enlace imprescindible para articular el oeste peninsular.

En este punto, los colectivos recuerdan además el papel de las movilizaciones ciudadanas para lograr la entrada del tercer Alvia en Plasencia, una reivindicación que vinculan a la necesidad de que la ciudad no vuelva a quedar fuera de las grandes decisiones ferroviarias.

Fotogalería | Portugal y Cáceres se manifiestan para exigir una autovía / Cedidas a El Periódico

Más allá de las infraestructuras, ATE y MSU plantean una crítica al modelo de distribución de inversiones en la comunidad. A su juicio, Extremadura no debe reproducir una estructura centralizada en Badajoz, Cáceres y Mérida, sino apostar por una red territorial que atienda también a las ciudades intermedias, las zonas rurales y la Raya con Portugal.

En su diagnóstico, los colectivos apelan a una cohesión territorial efectiva que garantice igualdad de oportunidades a las empresas y a los ciudadanos vivan donde vivan. También reclaman transparencia sobre las inversiones ejecutadas por la Junta y el Gobierno de España en las principales ciudades de la región durante los últimos años, para abrir un debate público "con datos".

El documento menciona igualmente otras reivindicaciones de Plasencia, como la creación de dos museos y dos consorcios, la ordenación territorial de Extremadura en cuatro distritos, la figura del Personero del Común y la ejecución de las actuaciones pendientes en Martín Palomino y Avenida de España, con un presupuesto disponible de 14 millones de euros, según los colectivos.

Despoblación y clima

La despoblación ocupa otro de los bloques centrales de la comparecencia. ATE y MSU advierten de que Extremadura está perdiendo población y ponen el foco de manera especial en la provincia de Cáceres. Según su documento, desde el cierre de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, la provincia habría perdido 33.581 habitantes, una cifra que equiparan a la población de 113 pueblos.

Los colectivos también citan el envejecimiento como uno de los factores que tensionan el futuro de la región y reclaman medidas para frenar la pérdida de habitantes, mejorar los servicios públicos y atraer actividad económica al territorio.

El Periódico Extremadura

El cuarto gran reto señalado es la crisis climática. ATE y MSU sostienen que las olas de calor afectan ya de forma severa a los colectivos más vulnerables, especialmente niños y personas mayores, y alertan de sus efectos sobre los incendios, las producciones agrarias y la capacidad de Extremadura para atraer nuevos pobladores.

La comparecencia, en definitiva, convierte las enmiendas parciales a los PGEx de 2026 en una prueba para medir hasta qué punto los grupos parlamentarios están dispuestos a incorporar una agenda territorial planteada desde el norte de Extremadura. El mensaje de ATE y MSU es claro: sin conectividad, sin inversiones equilibradas y sin cooperación institucional, la región seguirá perdiendo oportunidades.