El 71% de los atendidos por Cáritas Cáceres son migrantes: "No fallan las personas, falla el sistema que no les deja salir adelante"

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres acompañó durante 2025 a 1.521 personas pertenecientes a 1.237 hogares, lo que se tradujo en un total de 2.053 beneficiarios. La entidad ha presentado este miércoles su memoria anual en una rueda de prensa celebrada en su sede de Cáceres, en la que ha advertido de la persistencia de la exclusión social y ha señalado las dificultades de acceso a la vivienda como uno de los principales factores de vulnerabilidad.

Durante la presentación, se puso de manifiesto que la realidad social en Extremadura continúa siendo compleja. Según los datos expuestos, el 71% de las personas atendidas son migrantes, el 57% mujeres y el 72% tiene menos de 45 años. Además, en el 40% de los hogares acompañados hay menores.

La vivienda, acceso cada vez más complicado

El director de Cáritas Diocesana, José Manuel Caballero, señaló que la organización constata "una realidad marcada por las dificultades de acceso a la vivienda y por unas condiciones laborales que en muchos casos no permiten a las personas sostener una vida digna".

Caballero explicó que muchas familias viven en un "equilibrio precario", condicionado por factores cambiantes y por situaciones que se prolongan en el tiempo. "Nos encontramos ante situaciones cada vez más frágiles, donde la estabilidad depende de factores muy cambiantes", afirmó.

José Manuel Caballero. / Carlos Gil

En este sentido, destacó que la vivienda se ha convertido en uno de los principales elementos de exclusión social. De hecho, el 49% de las ayudas económicas concedidas por Cáritas durante el último año se destinaron a cubrir gastos relacionados con el hogar.

"La creciente dificultad para acceder a una vivienda en condiciones adecuadas se está convirtiendo en uno de los principales factores de exclusión", advirtió el director de la entidad, quien insistió en la necesidad de impulsar procesos de acompañamiento sostenidos en el tiempo y no limitarse únicamente a respuestas de emergencia.

Personas detrás de cada número

La secretaria general de Cáritas, Inmaculada Godoy, aportó además datos del último informe FOESSA, que estima que unas 200.000 personas continúan en situación de exclusión social en Extremadura, pese a los avances registrados en algunos ámbitos.

El obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, puso el acento en la labor que desarrolla la organización a través de su red de voluntariado y expresó su "orgullo" por el trabajo realizado. "La Iglesia en Coria-Cáceres sigue siendo fermento para la sociedad en la que vivimos", aseguró.

Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres. / Carlos Gil

Pulido subrayó que hablar de Cáritas "no es hablar de números" y recordó que detrás de cada dato existen personas concretas y situaciones de sufrimiento. "Cáritas no llega a todo, pero ciertamente se preocupa por todo", afirmó.

Además, el obispo alertó sobre el incremento de las situaciones de exclusión social y recordó una de las conclusiones del informe FOESSA: "no fallan las personas que intentan salir adelante, sino que falla el sistema que no les deja salir adelante".

Verónica, el mejor ejemplo

La presentación de la memoria contó también con el testimonio de Verónica Sánchez Tello, natural de Perú, quien relató su experiencia tras llegar a España hace casi tres años junto a su hija y sus nietos.

Sánchez explicó que, tras su llegada, Cáritas le proporcionó acogida, apoyo económico y formación, lo que le permitió incorporarse posteriormente a Moda Re, empresa de inserción vinculada a la organización, donde actualmente trabaja con un contrato estable.

Verónica Sánchez Tello. / Carlos Gil

"Yo soy la prueba de esas manos que ayudan. Gracias a Cáritas me dieron un hogar y una oportunidad", señaló muy emocionada.

La entidad destacó que el número de personas atendidas en el programa de inmigrantes aumentó alrededor de un 10% respecto al año anterior, un dato que, junto a la persistencia de situaciones de pobreza severa, refleja la necesidad de seguir reforzando el acompañamiento y la respuesta comunitaria.

Bajo el lema 'Elige amar, elige comunidad', Cáritas Diocesana reivindicó el papel de la comunidad y del voluntariado como herramientas esenciales para combatir la exclusión y acompañar a las personas más vulnerables.