La acusación particular rechaza la atenuante de confesión en el caso del atropello mortal en Cáceres

La acusación particular en el caso del atropello mortal de una joven de 29 años en la avenida de la Hispanidad de Cáceres ha rechazado la aplicación de la atenuante de confesión al conductor acusado, en el juicio que se ha desarrollado este jueves en el Juzgado de lo Penal Número 2 de la capital cacereña.

El procedimiento se centra en los hechos ocurridos el 29 de junio de 2025, cuando la víctima, identificada como Inmaculada Bonilla Jara, falleció horas después del siniestro a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, según el informe forense incorporado a la causa.

Atenuante

Durante el juicio, la acusación particular, ejercida por el abogado Ángel Luis Aparicio, ha reiterado su oposición (como laa que se aplique la atenuante de confesión, una circunstancia que sí mantiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.

El letrado sostiene que la actuación del acusado tras el atropello no puede interpretarse como una colaboración eficaz con la justicia, al considerar que no concurren los requisitos necesarios para apreciar dicha atenuante.

En este sentido, la acusación insiste en que el procesado manifestó ante los agentes no ser consciente de haber atropellado a ninguna persona, lo que, a su juicio, impide reconocer una confesión con efectos reductores de responsabilidad penal.

Aparicio ha subrayado que el eje de la acusación se mantiene en los delitos de homicidio por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente, ya recogidos en la calificación provisional, junto a la discusión sobre la gravedad de la conducción.

Velocidad

El abogado de la familia de la víctima ha reiterado además que el exceso de velocidad está “pericialmente acreditado”, y que constituye uno de los elementos esenciales para sustentar la imputación de imprudencia grave.

Asimismo, la acusación particular mantiene que existen testimonios que apuntan a que el conductor había ingerido alcohol antes de los hechos, un extremo que continúa siendo objeto de controversia entre las partes.

En este contexto, Aparicio ha afirmado que el acusado presentaba “síntomas totales y absolutos de una persona bebida” en un establecimiento previo al atropello, una de las expresiones más relevantes de su intervención.

La Fiscalía solicita para el procesado penas que superan los cuatro años de prisión, mientras que la acusación particular eleva su petición a siete años, además de responsabilidades civiles que superan los 230.000 euros en indemnizaciones.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)