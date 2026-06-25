El interés por el aeródromo de Cáceres va más allá de los vuelos: ocho empresas pugnan por ponerlo sobre plano

La licitación del futuro aeródromo de uso restringido de Cáceres ha dado un nuevo paso después de reunir ocho ofertas para redactar el proyecto constructivo y preparar la documentación necesaria para autorizar la infraestructura. El contrato, impulsado por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, vuelve así a avanzar tras el parón administrativo provocado por el recurso del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y la posterior corrección del pliego técnico.

La primera mesa de contratación se ha reunido este lunes 23 de junio y ha abierto el sobre correspondiente a la documentación administrativa de las empresas interesadas. El procedimiento continuará el próximo 29 de junio, a las 9.00 horas, con la celebración de una segunda sesión telemática de la mesa.

La concurrencia ha sido valorada de forma positiva por la Consejería de Infraestructuras, que ha subrayado el interés generado por el proyecto. "Esto demuestra el interés que ha despertado esta iniciativa y, siempre que una licitación genera concurrencia, es motivo de satisfacción", han señalado fuentes del departamento. La Junta ha añadido que ahora corresponde "comprobar el cumplimiento de todos los requisitos antes de proceder a la aplicación de los criterios técnicos y económicos, con el objetivo de que la empresa adjudicataria sea la que mejor garantice el desarrollo del proyecto y la adecuada tramitación de esta infraestructura".

Ocho ofertas sobre la mesa

Las empresas que han concurrido al procedimiento son Airia Ingeniería y Servicios, Conegoal, Gesnaer Consulting, Grupo Render Industrial, Proyectos de Ingeniería Extremeños, Urjato, Viarium Ingeniería y la unión temporal de empresas formada por Sondeos, Estructuras y Geotecnia y Aquaducto Ingenieros y Servicios Extremeños.

La mesa ha considerado correcta la documentación presentada por cinco de las ofertas: Airia Ingeniería y Servicios, Grupo Render Industrial, Proyectos de Ingeniería Extremeños, la UTE Sondeos, Estructuras y Geotecnia-Aquaducto Ingenieros y Servicios Extremeños y Viarium Ingeniería.

En cambio, otras tres empresas deberán subsanar defectos u omisiones en la documentación administrativa. Conegoal deberá aportar el anexo correspondiente al modelo de adscripción de medios. Gesnaer Consulting tendrá que presentar el modelo de declaración responsable conforme al pliego publicado y también el anexo de adscripción de medios. En el caso de Urjato, la mesa ha detectado varias cuestiones pendientes, entre ellas la necesidad de completar determinadas preguntas del modelo de declaración responsable y corregir la adscripción del equipo mínimo exigido, ya que incluyó un ingeniero técnico forestal, una titulación que no figura entre las previstas en el pliego para este contrato. A las empresas que deben corregir documentación se les ha concedido un plazo de tres días naturales desde el envío de la notificación para realizar la subsanación.

Una licitación que se reactivó en mayo

El expediente llega a esta fase después de que la Junta retomara la licitación a finales de mayo, tras corregir el pliego técnico por el recurso presentado por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. La impugnación afectaba a las titulaciones exigidas al equipo encargado de redactar el proyecto.

La consejería modificó entonces el apartado del pliego relativo a esos perfiles profesionales para incluir expresamente la especialidad de aeropuertos. El cambio permitió reabrir el procedimiento sin tener que empezar desde cero y abrió un nuevo plazo de presentación de ofertas, que concluyó el pasado 19 de junio a las 15.00 horas.

Carlos Gil

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 225.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 34 meses. No supone todavía el inicio de las obras del aeródromo, sino la contratación del trabajo técnico previo que deberá definir la infraestructura y preparar toda la documentación necesaria para obtener las autorizaciones ambientales, urbanísticas y aeronáuticas.

El paso previo antes de la obra

El proyecto que salga de este contrato será clave para avanzar en una actuación planteada al oeste del núcleo urbano de Cáceres, en la zona de Marradas de la Sociedad, a unos ocho kilómetros por carretera de la ciudad. La infraestructura prevista incluye una pista principal, calle de rodaje, plataforma de estacionamiento con hangares y espacios auxiliares, además de instalaciones complementarias como oficinas, cafetería o vestuarios.

El planteamiento inicial también contempla una pista específica para vuelo a vela, otra destinada a aeromodelismo y una helisuperficie orientada a operaciones de emergencia y servicios sanitarios. A ello se sumarán ayudas visuales a la navegación, señalización, suministro eléctrico, abastecimiento de agua, depósito de combustible, accesos viarios y zonas de aparcamiento.

Con la primera criba administrativa ya realizada, el aeródromo vuelve a ganar velocidad en su tramitación. La próxima mesa deberá revisar las subsanaciones pendientes y permitir que el expediente siga avanzando hacia la fase de valoración técnica y económica, de la que saldrá la empresa encargada de redactar el proyecto que marcará el futuro de esta infraestructura.