Un aparatoso accidente en Cánovas en hora punta de tráfico termina con una persona trasladada al Universitario de Cáceres

La avenida de España de Cáceres ha registrado este jueves un aparatoso accidente de tráfico entre dos turismos que se ha saldado con una persona trasladada al Hospital Universitario de Cáceres. El siniestro se ha producido en torno a las 14.00 horas, en una de las franjas de mayor circulación en el centro de la ciudad, lo que ha provocado retenciones puntuales aunque no ha sido necesario cortar la vía.

El choque ha tenido lugar en la calzada de los pares de la avenida de España, en el tramo más próximo a Cánovas, a la altura del Burger King y de la entidad bancaria Banca Pueyo. Hasta el lugar se han desplazado media docena de agentes de la Policía Local y una ambulancia, que ha atendido a las personas implicadas en el accidente.

Una maniobra marcha atrás

Según la información recabada en el lugar de los hechos, el accidente se ha producido cuando un vehículo que se encontraba estacionado en la parte izquierda de la calzada ha tratado de salir marcha atrás. En ese momento, otro turismo que circulaba por el carril izquierdo ha colisionado contra él.

El lugar de los hechos. / E. P.

En este segundo vehículo viajaban cuatro personas. Ninguna de ellas presentaba heridas de gravedad, aunque una de las ocupantes ha sufrido un cuadro de alteración tras el impacto, por lo que los servicios sanitarios han decidido trasladarla al Hospital Universitario de Cáceres para una exploración más exhaustiva.

Retenciones en hora punta

El accidente no ha obligado a cortar la avenida de España, pero sí ha generado retenciones en el entorno de Cánovas al coincidir con una hora de mucho tráfico en el centro de Cáceres. La presencia de los vehículos implicados, de la ambulancia y de varias dotaciones de la Policía Local ha ralentizado la circulación durante los minutos posteriores al choque.

Los agentes han regulado el tráfico en la zona mientras se atendía a las personas implicadas y se realizaban las primeras comprobaciones sobre las circunstancias del accidente.