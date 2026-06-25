"Me atacaron dos rabilargos": la queja de una octogenaria por una pasarela de Cáceres tomada por las aves

Los rabilargos han puesto en alerta a algunos peatones que utilizan la pasarela en zigzag que conecta la avenida Virgen de Guadalupe con la avenida Rodríguez de Ledesma, en Cáceres. Una vecina octogenaria que prefiere mantener su anonimato ha trasladado su queja por los vuelos intimidatorios de estas aves en la zona y ha vinculado el problema al estado de la vegetación y a la falta de visibilidad en la rampa.

La mujer ha asegurado que este miércoles ha sufrido dos episodios al pasar por este recorrido. "Al bajar me atacó un pájaro y al subir, otro", ha relatado. Según su testimonio, el problema no afecta solo a ella, ya que en el entorno también le han confirmado que "han atacado a más personas" y que esta situación ya se ha comunicado al ayuntamiento.

Una rampa con poca visibilidad

La vecina ha centrado su queja en el diseño y el mantenimiento de la pasarela. A su juicio, la acumulación de vegetación y la presencia de arbustos en un recorrido en zigzag generan una sensación de aislamiento, especialmente para las personas mayores. Insistió en que la vegetación "tapa la visibilidad" y complica que otros peatones puedan ver lo que ocurre en algunos tramos.

Pasarela en la que se produjeron los hechos. / Á. G.

La denunciante también ha señalado que en la zona se producen botellones y ha reclamado una actuación municipal que mejore la seguridad del paso. "Las personas mayores tenemos que tener ciertas precauciones", ha advertido. Su queja no se limita a los rabilargos, sino que apunta también a una falta de mantenimiento general en distintos puntos de la ciudad.

Críticas al estado de Cáceres

La mujer ha aprovechado su denuncia para cargar contra el deterioro de varias calles de Cáceres. Ha citado, entre otros puntos, el entorno de Gómez Becerra, donde considera que hay aceras en mal estado, problemas de limpieza y elementos urbanos descuidados.

Los episodios con rabilargos suelen producirse en época de cría, cuando estas aves defienden de forma activa sus nidos y pollos. Expertos explican que el rabilargo ibérico busca la cercanía de otras parejas y puede actuar de forma cooperativa en la detección de depredadores y en la defensa de los nidos, con puestas que se realizan a mediados de abril o principios de mayo.

Aun así, la vecina sostiene que el problema se agrava por el estado del entorno. "Si no hubiera mucho arbustos, no nos atacaban", ha señalado. Por ello, pide que se revise la zona, se mejore la visibilidad y se actúe sobre la limpieza y el mantenimiento de una pasarela que, según denuncia, utilizan vecinos mayores y peatones que se sienten inseguros al atravesarla.