Fuerte atropello en Cáceres con un patinete: se lleva por delante a dos peatones y huye dejando a uno con la tibia rota

Un patinete ha arrollado a dos peatones en Cáceres cuando cruzaban por un paso de peatones situado en la avenida Hernán Cortés, a la altura del cruce con José Luis Cotallo. El accidente se produjo el pasado sábado, a las 22:50 horas, y obligó al traslado de los dos afectados al hospital.

Según la información facilitada por la Policía Local, uno de los peatones sufrió una fractura de tibia, mientras que el otro presentaba dolor en un brazo tras el impacto. Ambos fueron atendidos y evacuados a un centro hospitalario para su valoración.

Atestado abierto

Tras el accidente, se realizó el correspondiente atestado policial para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello. La investigación continúa abierta.

El patinete no es un juguete

El accidente vuelve a poner el foco en el uso de los vehículos de movilidad personal en la ciudad. La Dirección General de Tráfico recuerda que los patinetes eléctricos son vehículos de una sola plaza, impulsados exclusivamente por motor eléctrico y con una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora. No son juguetes ni pueden utilizarse como si lo fueran.

En Cáceres, el ayuntamiento ya activó a finales del pasado año una campaña informativa y un dispositivo especial de vigilancia ante el aumento de accidentes relacionados con estos vehículos. En esa campaña se recordó que solo pueden conducir patinetes eléctricos los mayores de 16 años, que deben circular exclusivamente por la calzada y que tienen prohibido hacerlo por aceras, zonas peatonales y parques.

También es obligatorio respetar los pasos de peatones, los límites de velocidad y la señalización vial. El casco es obligatorio según la normativa municipal difundida por el Ayuntamiento, que además advirtió de que desde el 1 de enero de 2026 todos los VMP deben contar con seguro de responsabilidad civil.

Prohibido ir por la acera

La DGT insiste en que los patinetes eléctricos no pueden circular por las aceras y también tienen prohibido hacerlo por vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías y túneles urbanos. Sus conductores están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol que el resto de usuarios de la vía y no pueden circular con presencia de drogas en el organismo.

Tampoco está permitido conducir usando el teléfono móvil, auriculares u otros dispositivos. Además, los VMP deben contar con sistema de frenado, timbre, luces y elementos reflectantes delanteros y traseros.

La regulación también avanza hacia un mayor control técnico de estos vehículos. Los patinetes comercializados desde el 22 de enero de 2024 deben disponer de certificado, mientras que los anteriores podrán seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027. A partir de esa fecha, solo podrán hacerlo los vehículos que cuenten con la certificación exigida.