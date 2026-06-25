Audidat Cáceres, el aliado de las empresas frente al laberinto normativo

Las empresas tienen cada vez más normativa que cumplir y no estar al día puede traducirse en sanciones, pérdida de tiempo y muchos quebraderos de cabeza para sus responsables. Desde 2013, Audidat Cáceres trabaja para hacerles la vida más fácil a empresarios, comunidades de propietarios y entidades que necesitan estar respaldados y al día en materia de cumplimiento normativo.

Juan Manuel Gallego, director de Audidat Cáceres. / Juan José Ventura

Al frente de la oficina está Juan Manuel Gallego, director de Audidat Cáceres, junto a María Esther González y César Gallego, consultores especializados. “Audidat es una consultoría experta en cumplimiento normativo. Es una insignia nacional que se extiende con un modelo mixto entre franquicias y oficinas propias. Concretamente, nosotros somos franquiciados de Audidat”, explica Gallego.

Esther González, Consultora Cumplimiento Normativo. / Juan José Ventura

Comienzos en la protección de datos

Cuando comenzaron su actividad, el escenario era muy diferente. “Llevamos en Audidat desde 2013, diez años después de que la marca iniciara su andadura. Entonces no había tantísimas obligaciones para las empresas. En aquel momento nos dedicábamos al cien por cien a la protección de datos”, recuerda.

Con el paso de los años, la oficina cacereña ha ido ampliando sus servicios para dar respuesta a nuevas exigencias legales. “Posteriormente nos especializamos en todo lo relacionado con los planes de igualdad, los planes LGTBI+, los protocolos de acoso, los canales de denuncias o el compliance, un sistema que adoptan las empresas para evitar o minimizar riesgos en la comisión de delitos penales, entre otros”, detalla el director de Audidat Cáceres.

César Gallego, Consultor Cumplimiento Normativo. / Juan José Ventura

Catálogo de servicios

Su catálogo de servicios abarca hoy las principales obligaciones que afectan a empresas, entidades y comunidades de propietarios. Audidat Cáceres trabaja en protección de datos RGPD/LOPD, delegado de protección de datos, protocolos de videovigilancia, cumplimiento LSSI, evaluaciones de impacto, planes de igualdad, planes LGTBI+, protocolos contra el acoso, auditorías retributivas, desconexión digital, software de fichajes y protección a la infancia y adolescencia. A ello se suman soluciones de compliance penal, canal ético, análisis de riesgos penales, planes antifraude, Esquema Nacional de Seguridad, Directiva NIS2, ciberseguridad avanzada, inteligencia artificial responsable y certificaciones ISO. Todo ello se articula con una metodología integral, herramientas digitales, acompañamiento experto y servicios adaptados al tamaño y sector de cada organización.

Uno de sus trabajos recientes ha sido la elaboración del plan de igualdad del CP Cacereño. Gallego recuerda que este tipo de planes son obligatorios para empresas de más de 50 trabajadores, aunque también pueden ser exigidos por la Inspección, por convenio colectivo o por otros organismos. “En este caso, si quieren optar a las ayudas de la Federación, la propia Federación les impone que tengan un plan de igualdad”, señala.

César Gallego, Esther González y Juan Manuel Gallego. / Juan José Ventura

Cartera de clientes

La cartera de Audidat Cáceres refleja el peso creciente de estas obligaciones. “Clientes recurrentes tendremos del orden de 650, clientes que renuevan todos los años”, apunta Gallego. A ellos se suman las comunidades de propietarios, que también deben cumplir con la normativa de protección de datos. “Andaremos por una cifra similar, unas 600 comunidades, y ahí la contratación se aglutina a través de los administradores de fincas”, explica.

La protección de datos sigue siendo uno de los pilares de la actividad. “La ley obliga a todos los que traten datos de carácter personal a cumplir una serie de requisitos: tener un registro de actividades de tratamiento, un documento de seguridad, firmar consentimientos y aplicar las medidas necesarias”, resume Gallego. A ello se añaden otros servicios obligatorios por normativa legal, como los planes de igualdad, los canales éticos o los protocolos internos.

Bajo nivel de sanciones

Audidat Cáceres no solo asesora, sino que también acompaña a sus clientes en todo momento. “Dentro de los servicios está defender al cliente hasta agotar la vía administrativa, que puede acabar en archivo o en sanción”, explica su director. En este sentido, destaca que el bajo nivel de sanciones conseguido ha permitido a la oficina ofrecer una garantía añadida. “Hemos conseguido que una aseguradora nos asegure las sanciones que pueda imponer la Agencia Española de Protección de Datos a nuestros clientes, hasta 300.000 euros”, subraya.

De cara al futuro, el objetivo de Audidat Cáceres pasa por seguir consolidándose como un referente en cumplimiento normativo. “Queremos que nos consideren un referente, consolidar la cartera y ampliarla”, afirma Juan Manuel Gallego. Un propósito que resume la evolución de una consultoría que nació centrada en la protección de datos y que hoy acompaña a empresas y entidades en un entorno legal cada vez más complejo.

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