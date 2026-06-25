Las autoescuelas de Cáceres respaldan la petición de dimisión del director general de Tráfico por el colapso de los exámenes

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres (Apaec) se ha sumado a la petición de dimisión del director general de la DGT, Pere Navarro, planteada por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ante el colapso que arrastra el sistema de exámenes. El presidente de la entidad provincial, Pedro Herrero, ha señalado que el problema es "estructural" y que se arrastra desde hace más de una década por la escasez de examinadores. Este bloqueo se traduce ya en 3.112 alumnos en lista de espera para obtener el permiso de conducir en todo el territorio cacereño, según los datos del portal AUES de la propia DGT.

Ante esta situación, el colectivo cacereño reclama una solución estable, con más examinadores y una bolsa de interinidad que permita cubrir bajas y vacaciones. La representación provincial de las autoescuelas también ha trasladado esta situación a los grupos políticos con el objetivo de buscar soluciones y elevar la reivindicación al Congreso de los Diputados. Según ha explicado Herrero, "ya se han mantenido encuentros con Unidas por Extremadura y PSOE, hay una reunión prevista con Vox y está pendiente el contacto con el PP". Por el momento, ha señalado, existe "disposición" por parte de las formaciones para escuchar el problema y estudiar posibles vías de actuación.

Además, Apaec ha llevado a la Diputación de Cáceres su preocupación por la situación de los centros desplazados para la realización de exámenes teóricos. Herrero sostiene que la reducción de servicios en el medio rural dificulta el acceso de los alumnos y agrava el aislamiento en una provincia extensa y dispersa, donde las alternativas de transporte público son limitadas.

Imagen de archivo de conductor novel. / El Periódico

Medidas insuficientes

El pronunciamiento del colectivo cacereño se ha producido después de que la Asamblea General de CNAE haya pedido este miércoles la dimisión de Pere Navarro. La organización nacional ha acusado a la DGT de utilizar datos "incompletos y sesgados" sobre el Plan PRO, la medida extraordinaria planteada para aliviar el atasco de los exámenes, y sostiene que Tráfico ha intentado trasladar la responsabilidad a los centros de formación vial en lugar de asumir, según su versión, la falta de examinadores en numerosas provincias.

En el caso de Cáceres, Herrero coincide en que esas medidas son insuficientes. Según ha explicado, las pruebas extraordinarias se concentran en los sábados, se limitan al permiso B y no llegan a los centros desplazados de la provincia, lo que deja fuera a parte del territorio y no resuelve el problema de fondo. Además, ha advertido de que los avisos llegan con apenas una semana de antelación, un margen que lo que dificulta la preparación de los alumnos y encarece el proceso para las familias.

Permisos profesionales

El atasco no afecta solo al carné de coche, sino también a los permisos profesionales de camión y autobús. Según expone el presidente de Apaec, en la provincia hay actualmente 512 aspirantes pendientes de examinarse para obtener permisos vinculados al transporte, lo que retrasa la incorporación al mercado laboral de alumnos que, en algunos casos, incluso han recibido ayudas públicas para formarse.