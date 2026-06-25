Cáceres encara la recta final de su mayor campaña de asfaltado con tres días de cortes en Hernán Cortés

La mayor campaña de asfaltado puesta en marcha hasta la fecha por el Ayuntamiento de Cáceres entra en su recta final con nuevas afecciones al tráfico. La primera fase del plan, dotada con 465.000 euros y prevista para actuar sobre más de 25.000 metros cuadrados de pavimento, ya ha pasado por la mayor parte de los barrios incluidos en la programación municipal y encara ahora los trabajos pendientes en la calle Fray Bartolomé de las Casas, junto a la plaza Antonio Canales, y en el entorno del recinto ferial.

La actuación en Fray Bartolomé de las Casas obligará a cortar al tráfico uno de los carriles de salida de Cáceres en la avenida de Hernán Cortés, antes del acceso a dicha calle. La restricción se mantendrá durante los días 24, 25 y 26 de junio, entre las 07.00 y las 16.00 horas, aunque el tráfico se permitirá por el otro carril para reducir el impacto sobre la circulación.

Calles ya asfaltadas

La campaña ha avanzado ya por distintas zonas de la ciudad. En el Parque Empresarial Mejostilla se ha actuado en la calle Severo Ochoa, mientras que en Mejostilla los trabajos han llegado a Cayetano Polo Polito y Gonzalo Mingo. En San Jorge se ha intervenido en la calle Pedro de Ibarra y en los pasos de peatones elevados de la calle Pedro Romero de Mendoza.

Bandeja de aparcamientos de la calle Santa Teresa de Jesús, donde estaban actuando este miércoles. / Á. G.

También se han ejecutado mejoras en Cabezarrubia, concretamente en las calles Amberes y Oporto, en el tramo comprendido entre la avenida de París y la calle Amberes. En la zona de Sierra de San Pedro, la actuación ha incluido la avenida de la Constitución, entre el camino de Santa Olalla y la glorieta. En Aldea Moret, las máquinas han trabajado en la travesía Golondrina y en la avenida Río Tíber, entre las calles Ródano y Canario. Además, en La Madrila se ha asfaltado la bandeja de estacionamiento de la calle Santa Teresa.

Pendientes

Con estos trabajos ya realizados, el Ayuntamiento afronta ahora las últimas actuaciones previstas en esta primera fase. Además del asfaltado de Fray Bartolomé de las Casas, queda pendiente el bacheo del lateral del Hípico, en el recinto ferial.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha defendido que esta primera fase supone "la mayor inversión que ha realizado nunca el Ayuntamiento de Cáceres en una campaña de asfaltado de estas características". Según ha señalado, las actuaciones responden a "las necesidades más urgentes detectadas en distintos puntos de la ciudad".

Bazo también ha indicado que el objetivo del equipo de gobierno no pasa solo por impulsar grandes proyectos, sino por actuar sobre el día a día de los barrios, con calles "en mejores condiciones". El edil ha admitido que este tipo de obras genera molestias, pero ha subrayado que están orientadas a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

La campaña forma parte de las tres fases de asfaltado previstas para este año por el Ayuntamiento de Cáceres.