Cultura
Cáceres 2031 lleva su laboratorio cultural al campo con artistas de Letonia, Francia y Bulgaria
La candidatura ha recibido 145 propuestas de 54 países para el programa ‘Rural Labs’, que desarrollará residencias artísticas en Extremadura entre julio y noviembre
La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha dado un nuevo paso en su despliegue cultural con la selección de los tres artistas que participarán en ‘Rural Labs’, un programa internacional de residencias artísticas que quiere convertir el territorio extremeño, y especialmente sus espacios rurales, en un lugar de creación, encuentro y experimentación contemporánea.
La convocatoria ha despertado un notable interés fuera de España. Según ha informado el Consorcio Cáceres 2031, se han recibido 145 propuestas procedentes de 54 países, una cifra que refuerza la proyección europea e internacional de una iniciativa que vincula arte, paisaje, comunidad y mundo rural.
Los proyectos han llegado desde países como Francia, Letonia, Bulgaria, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Polonia, Turquía, Argentina, México, India o Canadá, entre otros. Las propuestas han abarcado disciplinas muy distintas, desde las artes visuales y la creación sonora hasta el audiovisual, la performance, la investigación artística, el arte público, la mediación cultural o los procesos comunitarios.
Tres residencias entre julio y noviembre
Tras el proceso de revisión y entrevistas realizado junto a las entidades colaboradoras que acogerán las residencias, han sido seleccionados Ksenia Shinkovskaya, de Letonia; Séverine Berthias, de Francia; y Kalin Mihov, de Bulgaria. Los tres desarrollarán sus proyectos en Extremadura entre los meses de julio y noviembre de 2026.
La artista letona Ksenia Shinkovskaya trabajará en La Sindicalista Estudio Cáceres. Su obra parte de la escultura textil realizada con fieltro y combina técnicas tradicionales con imaginarios contemporáneos. A través de formas orgánicas e híbridas, su trabajo explora la relación entre la humanidad y la naturaleza.
La francesa Séverine Berthias desarrollará su residencia en la Asociación Mudarte. Integrante de la Compagnie Des Cousus, especializada en el arte de los títeres y en proyectos socioartísticos, centra su práctica en la creación colaborativa y en el fortalecimiento de los vínculos entre arte, participación y comunidad.
Por su parte, el artista búlgaro Kalin Mihov llevará a cabo su proyecto en Ras de Terra. Su trabajo combina instalación, performance, vídeo y land art para generar intervenciones vinculadas al paisaje y al entorno natural. Su investigación aborda las relaciones entre territorio, memoria, comunidad y medio ambiente.
La cultura como puente entre ciudad y territorio
‘Rural Labs’ se presenta como uno de los programas destacados de la candidatura de Cáceres 2031. Su objetivo es activar culturalmente las zonas rurales, abrir nuevas conexiones entre la ciudad y su entorno y ampliar la presencia de Extremadura en redes artísticas europeas e internacionales.
La iniciativa busca también reforzar la colaboración entre artistas, espacios culturales independientes, comunidades locales y agentes del territorio, con la cultura contemporánea como herramienta de innovación, cohesión social y transformación.
Con estas residencias, Cáceres 2031 continúa dando forma a un programa cultural que quiere apoyarse en la singularidad extremeña sin renunciar a la dimensión europea. La candidatura avanza así con una propuesta que mira más allá de la ciudad monumental y sitúa también al mundo rural como escenario de creación, participación y futuro.
- Los bomberos intervienen en pleno centro de Cáceres entre el susto de los vecinos de la calle Badalona
- Robo en la pastelería Mamen de Cáceres: rompen el cristal y se llevan todo el dinero de madrugada
- Un pueblo de Cáceres con 167 habitantes guarda uno de los secretos mejor conservados de la Vía de la Plata
- «Con perfil de autopista y sin peaje, gratis»: Portugal fija la autovía a Cáceres por Monfortinho
- Higinio Barriga, el gruista de Cáceres que aprendió la vida entre el campo, la obra y la emigración: 37 años cotizados
- Cuenta atrás para que Cáceres estrene la Ronda Sur: la pasarela de la Vía de la Plata ya está instalada y la carretera abrirá en julio
- Atropellado un hombre de 57 años en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a la altura del restaurante La Marina
- Cáceres acoge las oposiciones docentes entre el calor y la tensión de los aspirantes: 'Siempre se viene con nervios, pero es nuestro sueño