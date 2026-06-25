Cáceres 2031 lleva su laboratorio cultural al campo con artistas de Letonia, Francia y Bulgaria

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha dado un nuevo paso en su despliegue cultural con la selección de los tres artistas que participarán en ‘Rural Labs’, un programa internacional de residencias artísticas que quiere convertir el territorio extremeño, y especialmente sus espacios rurales, en un lugar de creación, encuentro y experimentación contemporánea.

La convocatoria ha despertado un notable interés fuera de España. Según ha informado el Consorcio Cáceres 2031, se han recibido 145 propuestas procedentes de 54 países, una cifra que refuerza la proyección europea e internacional de una iniciativa que vincula arte, paisaje, comunidad y mundo rural.

Séverine Berthias. / CEDIDA

Los proyectos han llegado desde países como Francia, Letonia, Bulgaria, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Polonia, Turquía, Argentina, México, India o Canadá, entre otros. Las propuestas han abarcado disciplinas muy distintas, desde las artes visuales y la creación sonora hasta el audiovisual, la performance, la investigación artística, el arte público, la mediación cultural o los procesos comunitarios.

Tres residencias entre julio y noviembre

Tras el proceso de revisión y entrevistas realizado junto a las entidades colaboradoras que acogerán las residencias, han sido seleccionados Ksenia Shinkovskaya, de Letonia; Séverine Berthias, de Francia; y Kalin Mihov, de Bulgaria. Los tres desarrollarán sus proyectos en Extremadura entre los meses de julio y noviembre de 2026.

La artista letona Ksenia Shinkovskaya trabajará en La Sindicalista Estudio Cáceres. Su obra parte de la escultura textil realizada con fieltro y combina técnicas tradicionales con imaginarios contemporáneos. A través de formas orgánicas e híbridas, su trabajo explora la relación entre la humanidad y la naturaleza.

Ksenia Shinkovskaya. / CEDIDA

La francesa Séverine Berthias desarrollará su residencia en la Asociación Mudarte. Integrante de la Compagnie Des Cousus, especializada en el arte de los títeres y en proyectos socioartísticos, centra su práctica en la creación colaborativa y en el fortalecimiento de los vínculos entre arte, participación y comunidad.

Por su parte, el artista búlgaro Kalin Mihov llevará a cabo su proyecto en Ras de Terra. Su trabajo combina instalación, performance, vídeo y land art para generar intervenciones vinculadas al paisaje y al entorno natural. Su investigación aborda las relaciones entre territorio, memoria, comunidad y medio ambiente.

La cultura como puente entre ciudad y territorio

‘Rural Labs’ se presenta como uno de los programas destacados de la candidatura de Cáceres 2031. Su objetivo es activar culturalmente las zonas rurales, abrir nuevas conexiones entre la ciudad y su entorno y ampliar la presencia de Extremadura en redes artísticas europeas e internacionales.

La iniciativa busca también reforzar la colaboración entre artistas, espacios culturales independientes, comunidades locales y agentes del territorio, con la cultura contemporánea como herramienta de innovación, cohesión social y transformación.

Con estas residencias, Cáceres 2031 continúa dando forma a un programa cultural que quiere apoyarse en la singularidad extremeña sin renunciar a la dimensión europea. La candidatura avanza así con una propuesta que mira más allá de la ciudad monumental y sitúa también al mundo rural como escenario de creación, participación y futuro.