Cáceres reunirá a las grandes promesas de la escalada española en el rocódromo Alberto Ginés

El rocódromo Alberto Ginés de Cáceres volverá a convertirse en epicentro de la escalada nacional con la celebración del Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas de Escalada en Edad Escolar (CESA 2026), una competición que reunirá a 161 deportistas de las categorías U15 y U17 procedentes de dieciséis comunidades autónomas.

La cita, considerada una de las pruebas de referencia del calendario nacional de deporte base, ha sido presentada este miércoles en el Centro de Tecnificación Deportiva 'Ciudad Deportiva de Cáceres' en un acto en el que han participado el director general de Deportes, Santiago Amaro; el organizador del campeonato, Antonio Gamero; y el vicepresidente de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme), Javier López.

Durante la presentación, Amaro destacó la importancia del rocódromo cacereño, considerado una de las mejores instalaciones del país para la práctica y el entrenamiento de la escalada de alto nivel. El director general defendió además el papel que desempeña este espacio como sede de grandes competiciones nacionales y como referente para la formación de nuevos deportistas.

Tres modalidades

Los participantes competirán en las tres modalidades olímpicas de la escalada: velocidad, bloque y dificultad. Entre ellos se encuentran tres jóvenes que actualmente se forman en el programa de tecnificación de escalada del Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres.

El campeonato contará también con la participación de deportistas de paraescalada, que protagonizarán una exhibición de esta disciplina dentro del programa de actividades previsto.

Imagen de la presentación del torneo. / Junta de Extremadura

Los organizadores han subrayado que el CESA constituye una herramienta fundamental para detectar y fomentar nuevos talentos en un deporte que vive un importante auge en España, especialmente desde que el escalador extremeño Alberto Ginés conquistara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La competición está organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, y cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, que cede por segundo año consecutivo las instalaciones del rocódromo Alberto Ginés para la celebración del evento.

Con esta nueva cita, Cáceres consolida su posición como uno de los principales centros nacionales para la práctica y promoción de la escalada deportiva.