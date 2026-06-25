La calle donde los cacereños rezan desde hace 18 años

El Camino Llano Alto no podría entenderse sin el Centro Parroquial San Martín de Porres, dependiente de la parroquia de San Mateo de Cáceres e inaugurado en el año 2006, en un acto presidido por el entonces obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Ciriaco Benavente, en la actualidad obispo emérito de Albacete y que tiene en Cáceres una calle con su nombre en la zona conocida como la de Los Obispos.

El edificio de Camino Llano se levantó en el número 50 bajo la advocación de San Martín de Porres en recuerdo al albergue de ese mismo nombre donado en su testamento a la parroquia por Mercedes Martín Calles Pedrilla. Ella y su esposo, Carlos Ballestero, donaron el terreno para su construcción porque eran muy devotos del Santo de la escoba, lo que llevó a que la imagen que existía en San Mateo terminara trasladándose al Centro Parroquial. El edificio dispone de amplios espacios para el despacho de la parroquia, Cáritas, el taller de costura, además de salas para catequesis y otros grupos.

También cuenta con una capilla en la planta baja y otro salón para mayores. La parroquia celebra la memoria de San Martín todos los años, cada 3 de noviembre, de manera sencilla y humilde -como lo era Fray Martín- con una Eucaristía. Seguidamente, el grupo de la limpieza de la Parroquia suele ofrecer un chocolate con pastas a todas aquellas personas que han participado de la celebración y que desean disfrutar de un rato ameno en comunidad. Sin duda, un lugar de encuentro y de estímulo para los feligreses de la ciudad de Cáceres.

Fotogalería | Centro Parroquial San Martín de Porres de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El inmueble tiene en el piso de abajo una sala que se usa como capilla para la celebración de misas y encuentros de todo tipo. En el primer piso están el despacho parroquial, Cáritas y el taller de costura. En el piso segundo están las salas de catequesis y los demás grupos que tiene la parroquia. Hay una sala más grande de la que pueden hacer uso los mayores. La venta de la antigua casa parroquial de Torremochada 1 permitió sufragar los gastos de la actuación.

Horarios de despacho

El aviso colocado en el centro parroquial establece que el despacho parroquial atenderá por la mañana de 12.00 a 13.00 horas los lunes, jueves y viernes. A esa atención matinal se suma una franja de tarde los jueves, de 7.00 a 8.00, según figura en el cartel.

La organización del horario concentra las gestiones en días concretos de la semana, una fórmula habitual en centros parroquiales y comunidades de barrio, donde la atención se sostiene con agendas reducidas y presencia directa en el entorno más cercano.

Atención de Cáritas

En el mismo aviso aparece el horario de Cáritas, que atenderá por las mañanas de 11.30 a 12.45 horas los lunes y martes. La franja queda separada del horario general del despacho, lo que permite distinguir la atención administrativa o pastoral de la acogida vinculada a necesidades sociales.

En Cáceres y en buena parte de Extremadura, estos servicios parroquiales siguen siendo una puerta próxima para muchas personas que buscan información, acompañamiento o una primera orientación en momentos de dificultad.

Servicio de proximidad

El horario difundido corresponde a mayo y junio y concentra la información esencial para los vecinos que acuden al Centro Parroquial San Martín de Porres. El cartel permite conocer de un vistazo qué días se atienden las gestiones del despacho y cuándo se abre la atención específica de Cáritas.

La comunicación resulta especialmente útil para personas mayores, familias del entorno y vecinos que organizan sus desplazamientos en función de horarios muy concretos. En este caso, el centro mantiene actividad varias mañanas a la semana y reserva el jueves como el único día con atención también por la tarde.

El Centro Parroquial San Martin de Porres está en una calle bulliciosa, con negocios como una peluqueria canina, una colchonería, una tienda de electrodomésticos y otra de deportes. El Bar La Buena Vida, sigue por cierto, cerrado y sin recambio.