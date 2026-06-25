La cosecha más solidaria de Cáceres: 250 kilos de patatas ecológicas de los huertos municipales para comedores sociales

La tierra también puede convertirse en una forma de ayuda directa. La Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres ha entregado este jueves 250 kilos de patatas ecológicas cultivadas en los huertos urbanos municipales a dos entidades sociales de la ciudad. La cosecha se ha repartido entre el comedor social de las Hermanas de la Milagrosa, que ha recibido 150 kilos, y los Hermanos de la Cruz Blanca, a los que se han destinado otros 100 kilos.

La donación es el primer resultado visible de un proyecto piloto solidario impulsado desde la Universidad Popular en el huerto de secano "La Lentejita", situado en las inmediaciones de la Ribera del Marco y del Espacio de la Creación Joven. Allí, personal voluntario de los huertos de ocio ha sembrado, cuidado y recogido estas patatas de manera altruista, con el asesoramiento del responsable del proyecto, Miguel Ángel Sánchez.

Una parcela municipal con destino social

La iniciativa ha nacido de los propios voluntarios de los huertos urbanos, que plantearon la posibilidad de dedicar una parcela municipal a cultivar alimentos para personas y familias en situación de mayor dificultad en Cáceres. A partir de esa propuesta, se acordó con el Ayuntamiento que todo lo sembrado y cosechado en este terreno se entregaría de forma progresiva a distintos colectivos sociales de la ciudad.

Entrega de alimentos al comedor social La Milagrosa. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

La concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, ha destacado que el proyecto tiene "un doble valor, social y sostenible" y que nace "del corazón y del compromiso de los propios usuarios de los huertos urbanos de la ciudad". La edil ha señalado además que el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de consolidar esta experiencia en el tiempo para que deje de ser solo una prueba piloto y se convierta en una actividad estable dentro de la programación de la Universidad Popular.

Patatas ahora; garbanzos, lentejas y melones después

Las patatas entregadas este jueves fueron sembradas el pasado mes de febrero y son los primeros productos que han salido de esta parcela con destino solidario. El trabajo, sin embargo, continúa. Los voluntarios mantienen ahora en fase de siembra y crecimiento nuevos cultivos de garbanzos, lentejas y melones, que seguirán el mismo camino cuando llegue el momento de la cosecha.

El proyecto combina así el aprovechamiento de los huertos urbanos municipales con una vertiente social clara: producir alimentos frescos, ecológicos y de proximidad para entidades que atienden a personas vulnerables en Cáceres.

Visitas para convivir al aire libre

La iniciativa no se limitará únicamente a la entrega de alimentos. La Universidad Popular también quiere utilizar estos espacios como lugar de convivencia, aprendizaje y bienestar. Por ello, Ceballos ha avanzado que se organizarán próximamente visitas guiadas a los huertos urbanos para residentes de los Hermanos de la Cruz Blanca, con el objetivo de ofrecer una actividad de ocio terapéutico y contacto con la naturaleza.

De esta manera, el proyecto de "La Lentejita" ha empezado con una cosecha de patatas, pero aspira a echar raíces en la ciudad como una iniciativa donde se cruzan la sostenibilidad, la solidaridad vecinal y el compromiso de quienes cultivan la tierra para que otros puedan llevar alimento a la mesa.