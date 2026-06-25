Un dragón arcoíris sobre el Arco de la Estrella protagoniza el cartel del Orgullo de Cáceres: ¿quién está detrás de su creación?

El ilustrador barcelonés Fulcagay ha sido el encargado de poner imagen a las jornadas del Orgullo LGBTI de Cáceres con un cartel que combina elementos de la tradición y la fantasía. Reconocido por el uso del color en sus obras y por su activismo en defensa de los derechos humanos a través del cómic, el artista se ha consolidado como una figura destacada dentro de la cultura LGBTI tanto en Cataluña como a nivel internacional.

Su trabajo ha llegado en esta ocasión a la capital cacereña gracias a una colaboración de carácter voluntario con la Asociación Cultural 'CuidadoQueTeVeo', con la que ya había trabajado previamente en la creación de propuestas artísticas para el proyecto Drag Story Hour España. Para el ilustrador, esta colaboración supone "una forma de demostrar que el arte LGBTQ+ también puede ir de la mano de la cultura popular y tradicional".

Cartel del Orgullo en Cáceres 2026. / Fulcagay.

El simbolismo detrás del cartel

El cartel de esta edición representa a un dragón arcoíris surcando los cielos de Cáceres sobre el Arco de la Estrella, una imagen con la que el ilustrador ha querido condensar el espíritu reivindicativo y festivo que caracteriza al Orgullo LGTBI. A través de esta propuesta visual, el artista fusiona un elemento ligado al imaginario fantástico con uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad para dar forma a la imagen del Cáceres con Orgullo de este año.

"No tenía muy claro cómo quería representar la ciudad porque no buscaba hacer algo convencional. No quería recurrir a lo típico, como un skyline o una imagen de gente manifestándose, quería crear algo único, pero que al mismo tiempo conectara de verdad con la esencia de Cáceres. Por eso decidí venir a la ciudad, recorrerla y dejarme inspirar por ella. Al principio dudaba entre utilizar las cigüeñas, un símbolo muy reconocible de Cáceres, o el dragón. Sin embargo, después de hablar con distintos vecinos, terminé decantándome por el dragón. No solo porque representa muy bien a la ciudad a través de la figura de San Jorge, sino también porque para mí supone un vínculo entre Cáceres y Cataluña, ya que en mi tierra esa festividad también tiene un significado muy importante. Puede que haya sido un proyecto realizado de forma voluntaria, pero eso no ha hecho que le dedicara menos tiempo, menos cariño o menos esfuerzo. Creo que tanto la ciudad como la comunidad LGBTIQ+ merecen un cartel que las represente plenamente, especialmente en un momento en el que cada vez abundan más imágenes y carteles generados por inteligencia artificial que, muchas veces, carecen de alma y de una conexión real con aquello que pretenden representar".

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Viñetas con impacto internacional

Con una trayectoria marcada por el activismo, el humor y la fantasía, Fulcagay se ha consolidado como un referente para miles de jóvenes tanto a nivel nacional como internacional gracias a sus cómics y viñetas. Su serie m Gay! ha alcanzado más de 85 millones de visualizaciones y supera los 350.000 seguidores, mientras que su presencia en plataformas como Instagram y TikTok también ha contribuido a ampliar el alcance de su trabajo y conectar con nuevas generaciones. Más allá del entorno digital, el artista cuenta con una amplia experiencia en ferias de arte y cómic de todo el país, con participación en eventos como el Salón del Cómic de Barcelona o Mangafest Sevilla. Además, ha desarrollado cartelería para distintas asociaciones y compagina su labor artística con la impartición de talleres de cómic y arte dirigidos a jóvenes en diferentes localidades.