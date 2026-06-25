Esteban Valero, redactor de El Periódico Extremadura, reivindica en Cáceres una cultura queer "que también está en la calle"

La cultura queer, su presencia en Extremadura y la necesidad de que también encuentre espacio en los medios de comunicación centraron el pasado miércoles una de las reflexiones compartidas en el Corral de las Cigüeñas con motivo de la celebración del Orgullo en Cáceres. Allí se celebró una mesa de experiencias LGTBIQ+ organizada dentro de la programación impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres y varias asociaciones en defensa del colectivo.

Uno de los testimonios fue el de Esteban Valero, periodista de El Periódico Extremadura, que abodó la realidad del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito cultural extremeño y defendió la importancia de dar visibilidad a una cultura que, según señaló, también forma parte de la vida cotidiana de la región.

El periodista Esteban Valero. / E. P.

Valero, nacido en Calamonte y formado en Periodismo en Badajoz, donde terminó sus estudios en 2024, ha mantenido desde entonces una trayectoria ligada al ámbito de la comunicación y la cultura. Ha colaborado con distintos medios y agencias como EFE, y desde hace un año trabaja en El Periódico Extremadura, donde se encarga de la sección de Cultura.

La cultura también está en la calle

Durante su intervención, el periodista habló de las dificultades de ser gay en un entorno rural, pero también del apoyo que ha encontrado en Cáceres desde su llegada hace un año. En ese contexto, subrayó la responsabilidad de los medios a la hora de reflejar realidades diversas.

"Consideraba bastante necesario estar hoy aquí, porque la cultura es mucho más que la información que nos llega a la redacción del periódico; la cultura también está en la calle. Desde que entré en El Periódico Extremadura hace un año, entendí que era necesario dar voz también a la cultura queer. Y durante el tiempo que siga en este medio de comunicación, seguiré dando voz a todo tipo de realidades", señaló.

Valero destacó además que la cultura queer en Extremadura ha crecido de forma notable en los últimos años gracias a iniciativas y proyectos que han contribuido a abrir espacios de representación y reconocimiento. Entre ellos ha citado Los Palomos, la Gala Drag de Mérida, los Premios Tacón, Drag Story Hour España y Regias del Drag.

El periodista indicó que, desde su posición profesional, seguirá trabajando para dar voz a estas realidades en la medida de lo posible. También dejó una reflexión sobre el impacto que esa visibilidad puede tener en quienes crecen lejos de los grandes núcleos urbanos. Afirmó que está convencido de que gracias a toda esa cultura queer que hoy florece en la región, más de un niño y más de una niña en cualquier rincón de Extremadura "ya no se sentirá sola".

Tres testimonios del colectivo

La mesa de experiencias ha contado también con la participación de Nerea Gibello, mujer trans, y de Luis Pérez, un joven inmigrante perteneciente al colectivo LGTBIQ+ que ha relatado episodios de discriminación sufridos en distintas ocasiones. Sus intervenciones han permitido ampliar la mirada sobre las diferentes realidades que atraviesan al colectivo, desde la identidad de género hasta la discriminación vinculada al origen o a la orientación sexual.

El acto ha sido presentado por David Luceño, de DiverCeres, y ha contado con la participación de asociaciones como DiverCeres, Fundación Triángulo, CuidadoQueTeVeo y Extremadura Entiende. Por parte del Ayuntamiento de Cáceres han estado presentes Jacobi Ceballos, Ángel Orgaz y Jorge Suárez. También acudió la flamante directora del SES, Encarna Solís.

La cita se ha enmarcado en la programación del Orgullo en Cáceres, que estos días reúne actividades culturales, sociales y reivindicativas con el objetivo de defender los derechos del colectivo LGTBIQ+ y dar visibilidad a experiencias que, como las compartidas en el Corral de las Cigüeñas, siguen reclamando espacio público, escucha y reconocimiento.