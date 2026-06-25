La historia de las escuelas nocturnas en Cáceres y su papel contra el analfabetismo

En noviembre de 1928 quedó abierta la escuela nocturna de la localidad cacereña de Perales del Puerto, una iniciativa que se enmarcó en el impulso educativo y social que, durante las primeras décadas del siglo XX, trató de extender la alfabetización entre las clases trabajadoras. La puesta en marcha de este tipo de centros respondió a una necesidad evidente en numerosos municipios españoles, ofrecer acceso a la educación a jornaleros y obreros que durante el día desarrollaban largas jornadas laborales y carecían de oportunidades para asistir a las escuelas ordinarias.

La enseñanza para quienes trabajaban de día

Las escuelas nocturnas para adultos fueron habituales en aquella época y desempeñaron un papel relevante dentro de los movimientos obreros y de diversas iniciativas sociales y educativas. Su principal objetivo consistió en reducir las elevadas tasas de analfabetismo existentes y facilitar conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo a una población que, por razones económicas y laborales, había quedado al margen de la enseñanza reglada.

En Extremadura, una región históricamente vinculada a una economía agraria y a amplios sectores de población jornalera, estas experiencias adquirieron una importancia especial. Las dificultades económicas y sociales existentes en numerosos pueblos hicieron que la alfabetización de la población adulta fuese considerada una herramienta esencial para mejorar las condiciones de vida y ampliar las posibilidades de participación social. Décadas después, la educación de personas adultas continuó desarrollándose en Extremadura mediante una estructura educativa específica, evolucionando desde aquellas primeras escuelas nocturnas hacia centros organizados de formación permanente. La normativa educativa extremeña llegó a definir la educación de adultos como un conjunto de actividades dirigidas a la adquisición y ampliación de conocimientos y competencias, prestando una atención especial a las características del medio rural extremeño.

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La lucha contra el analfabetismo en el medio rural

La preocupación por la alfabetización y la formación de la población adulta no desapareció con el paso del tiempo. De hecho, distintas informaciones históricas señalaron que Extremadura mantuvo durante años una atención especial a este ámbito debido a la persistencia de problemas educativos asociados a la dispersión territorial y a los índices de analfabetismo en determinadas zonas rurales. La apertura de la escuela nocturna de Perales del Puerto en 1928 quedó así integrada en un proceso más amplio de transformación educativa que buscó acercar la enseñanza a quienes hasta entonces habían permanecido alejados de las aulas por las exigencias del trabajo diario.