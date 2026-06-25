Un huerto y un guiño a la dehesa: así es la nueva terraza terapéutica de Psiquiatría del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha puesto en marcha una nueva terraza terapéutica en la Unidad de Psiquiatría del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres con el objetivo de favorecer la recuperación de las personas ingresadas en este servicio. El nuevo espacio, de 60 metros cuadrados y en el que se han invertido 59.000 euros, forma parte del proceso de modernización y humanización que se está desarrollando en la planta.

La nueva instalación permitirá desarrollar actividades grupales dirigidas por los equipos de Terapia Ocupacional y Enfermería de Salud Mental, orientadas a mejorar aspectos como la psicomotricidad, la autoestima o las habilidades sociales de los pacientes.

La gerente del SES, Encarna Solís, ha destacado que este espacio "permite trabajar la recuperación desde una perspectiva más humana y cercana", al tiempo que contribuye a crear un entorno más amable durante el proceso de hospitalización.

Guiño a la dehesa extremeña y un huerto terapéutico

Uno de los elementos más destacados de la terraza es el mural realizado por el artista extremeño Brea, que recrea una dehesa extremeña en el muro central. La obra busca transmitir sensaciones de calma y esperanza, además de reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia de los pacientes mediante un paisaje reconocible del entorno regional.

El espacio incorpora también un huerto terapéutico cultivado por las personas ingresadas en la unidad. El cuidado y mantenimiento de este huerto forma parte de las actividades grupales diseñadas para fomentar la participación, reducir el aislamiento asociado a los problemas de salud mental y favorecer la interacción entre los pacientes.

Huerto terapéutico. / Junta de Extremadura

Según destacan desde el SES, las actividades desarrolladas en la terraza, siempre bajo supervisión profesional, contribuyen a mejorar la autonomía de los usuarios en las actividades cotidianas, además de reforzar la autoeficacia, la autoestima y las relaciones sociales.

El equipo de Enfermería de la Unidad de Psiquiatría participa igualmente en las distintas intervenciones que se realizan en este entorno exterior, reforzando así el carácter multidisciplinar de la atención que se presta en la planta.

Además de las actividades programadas, la terraza permanecerá abierta durante los horarios de visita y al finalizar la jornada, ofreciendo a los pacientes un espacio seguro y acogedor en uno de los momentos más delicados de sus vidas.

Otras actuaciones en Psiquiatría

La creación de esta nueva área exterior se suma a otras actuaciones acometidas recientemente en la Unidad de Psiquiatría del hospital. Entre ellas figuran la renovación de pinturas e instalaciones, la mejora de acabados y la modernización de las puertas de la planta.

Acceso a la nueva terraza. / Junta de Extremadura

Por otro lado, próximamente se incorporarán nuevos murales elaborados por estudiantes del Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño del IES Al-Qázeres, con el propósito de seguir reforzando el valor terapéutico del entorno hospitalario.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la Junta de Extremadura para avanzar en la modernización y humanización de la asistencia sanitaria, mediante la creación de espacios más seguros, actualizados y orientados al bienestar emocional de los pacientes.