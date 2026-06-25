Agenda cultural
Jueves de cultura en Cáceres con cine de autor, teatro y clásicos en escena
La ciudad reúne una variada programación cultural con la proyección de 'Dos Fiscales', una adaptación infantil de 'El Lazarillo' y la llegada de 'El retablo de las maravillas' al Festival de Teatro Clásico
Numerosas propuestas para disfrutar de la ciudad este jueves.
'Dos Fiscales' llega a la Filmoteca de Cáceres
La Filmoteca de Cáceres acogerá este jueves a las 20.30 horas, una de las propuestas más destacadas del cine histórico y político de la temporada con la proyección de Dos Fiscales. Se trata de una coproducción francoalemana de 2025 dirigida por el cineasta ucraniano Sergei Loznitsa, reconocido internacionalmente por su obra centrada en el poder, la burocracia y la memoria histórica europea. La película está protagonizada por Aleksandr Kuznetsov y Alexander Filippenko. El filme llega avalado por su paso por la Sección Oficial del Festival de Cannes 2025 y por la Seminci de Valladolid, consolidándose como una de las obras más relevantes del circuito de cine de autor reciente.
Enmarcada dentro del ciclo Foco Festivales, la sesión permitirá disfrutar de la película en versión original subtitulada y se presenta como una oportunidad para acercarse al estilo riguroso y reflexivo de Loznitsa, que en esta ocasión aborda el sistema judicial, los dilemas morales y las dinámicas del poder en un entorno opresivo.
'El Lazarillo y las cosas del comer', teatro infantil gratuito en Cáceres
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno acogerá este jueves a las 20.30 horas, la representación de El Lazarillo y las cosas del comer, una adaptación teatral del clásico de la literatura española pensada para el público infantil y familiar. La entrada será gratuita hasta completar aforo y la función se desarrollará en el patio de la Fundación, en una propuesta que revisita la picaresca desde una perspectiva más humana y cercana, centrada en la lucha por la dignidad y las dificultades de los más desfavorecidos. El montaje, dirigido por Sergio López, de 'Teatro Percutor', presenta a Lázaro como un personaje complejo que no solo sufre, sino que también aprende y evoluciona a lo largo de su historia. La adaptación, firmada por Álvaro Torre, que también forma parte del reparto, pone el foco en valores como la solidaridad, la resiliencia y el aprendizaje vital. Con esta propuesta, el espectáculo busca acercar los clásicos a la infancia desde un enfoque educativo y emocional, reforzando su vigencia y su capacidad para conectar con nuevas generaciones.
'El retablo de las maravillas' de Els Joglars llega al Festival de Teatro Clásico de Cáceres
El 37º Festival de Teatro Clásico de Cáceres acogerá el próximo viernes 26 de junio, a las 22.30 horas, la representación de El retablo de las maravillas, a cargo de Els Joglars, en la Plaza de San Jorge. La propuesta parte del entremés de Miguel de Cervantes para establecer un paralelismo entre la sociedad actual y la época clásica, abordando cómo determinadas dinámicas de poder, manipulación y apariencia siguen vigentes en el presente. La compañía plantea una lectura contemporánea en la que el exceso de información, el auge de los medios digitales y el impacto de la inteligencia artificial pueden favorecer la difusión de discursos vacíos y la pérdida de pensamiento crítico. En este contexto, la obra reflexiona sobre la credulidad social y la presión por no quedar en evidencia ante los demás. Els Joglars actualiza el texto cervantino para señalar cómo los "retablos vacíos" pueden adquirir gran poder en la sociedad actual, impulsados por instituciones, medios de comunicación y estructuras de poder, en una sátira que conecta pasado y presente con tono crítico y provocador.
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