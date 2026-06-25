Conciertos
Los40 Summer Live confirma su cartel en Cáceres con Naiara al frente
La ganadora de Operación Triunfo 2023, Naiara, liderará un cartel de siete artistas en la Plaza Mayor cacereña el próximo 9 de julio
La cuenta atrás para una de las grandes citas musicales del verano en Cáceres ya ha comenzado. Los40 Summer Live regresará a la ciudad el próximo 9 de julio con un concierto gratuito en la Plaza Mayor, donde la ganadora de Operación Triunfo 2023, Naiara, encabezará un cartel que reunirá a siete artistas del panorama pop y urbano nacional.
El 9 de julio
La actuación, organizada dentro de la gira estival de Los40, volverá a convertir el centro histórico cacereño en uno de los principales escenarios musicales del verano. La cita comenzará a las 21:00 horas y será de acceso libre hasta completar aforo.
Junto a Naiara, actuarán también Walls, uno de los nombres más destacados del actual pop-rock urbano español, y Bombai, grupo valenciano que ha logrado conectar con el público gracias a sus canciones de aire veraniego y optimista. El cartel se completa con Enol, Lola Tudiuri, Chema Rivas y Pikete, configurando una propuesta musical pensada para distintos públicos y estilos.
La presencia de Naiara supone uno de los principales atractivos del concierto. La artista aragonesa se ha consolidado como una de las voces emergentes con mayor proyección nacional tras su triunfo en OT 2023, impulsada por temas como ‘Enlokiá’ y ‘La Gravedad’. Su participación convierte a Cáceres en una de las paradas destacadas de la gira de este verano.
Otro de los nombres fuertes del cartel es Walls, que ha conseguido abrirse paso entre los artistas más escuchados de la nueva escena musical española gracias a canciones como ‘Qué bien te quedaba’ y ‘¿Cuántas penas vale tu amor?’. Su mezcla de sonidos urbanos, pop y rock le ha permitido conectar especialmente con el público joven.
Por su parte, Bombai aportará el componente más desenfadado de la noche con algunos de sus mayores éxitos, entre ellos ‘Solo si es contigo’ e ‘Imparables’. El grupo valenciano se ha convertido en una referencia del pop más optimista y festivo de los últimos años.
De Enol a Chema Rivas
El cartel incorpora además propuestas emergentes como las de Enol, que combina la sensibilidad del pop de autor con influencias urbanas; Lola Tudiuri, una de las jóvenes promesas de la escena balear; Chema Rivas, conocido por su fusión de ritmos latinos y urbanos; y Pikete, representante de los sonidos más próximos al trap y al reguetón.
La celebración de Los40 Summer Live cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cáceres y se enmarca dentro de la programación cultural y de ocio diseñada para los meses estivales. El objetivo es ofrecer actividades gratuitas que atraigan tanto a público local como a visitantes.
Con esta nueva parada de la gira, la Plaza Mayor de Cáceres volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de personas en una noche marcada por la música en directo. La combinación de artistas consolidados y nuevas voces de la escena nacional sitúa a la ciudad como una de las sedes destacadas de Los40 Summer Live en los últimos años.
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