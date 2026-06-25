Muere Juanito Hinojal, 'El Niño de la Pizarra', el cantaor que llevó el flamenco en la voz y Cáceres en la memoria

Cáceres ha despedido en las últimas horas a Juan Florencio Hinojal, conocido popularmente como 'El Niño de la Pizarra', una de esas figuras que pertenecen más a la memoria oral de la ciudad que a los grandes carteles. Cantaor de raíz flamenca, vinculado al Cáceres de mediados del siglo XX y a los ambientes de peñas, bares y encuentros de aficionados, su fallecimiento ha provocado mensajes de cariño entre familiares, conocidos y personas ligadas al mundo del flamenco.

La cantaora Tamara Alegre ha sido una de las personas que ha expresado públicamente su despedida. "Hoy otro gran aficionado al mundo del flamenco, cacereño e hijo del Niño Alcántara, nos deja", ha escrito en redes sociales, donde ha trasladado su pésame a toda la familia y, de manera especial, a sus nietos. En su mensaje también ha recordado el trato cercano que mantuvo con él desde niña: "Señor Juan, Niño de la Pizarra, gracias siempre por todo tu cariño y consejos que me dabas cuando era una niña. Vuela alto".

Una voz del flamenco popular

Es recordado como un cantaor entrañable, defensor de los cantes de su tierra y de una forma de entender el flamenco alejada del brillo comercial. En las semblanzas difundidas tras su muerte se le describe como un aficionado profundo, de voz desgarrada, cercano en el trato y fiel a los círculos locales donde el cante se vivía de manera natural, sin escenario obligatorio ni distancia con el público.

Su figura aparece ligada también a una familia de tradición artística. Hijo del conocido Niño de Alcántara, creció en un ambiente en el que el flamenco formaba parte de la vida cotidiana. Esa condición de cantaor de barrio, de reunión y de memoria compartida, ha hecho que muchos lo recuerden no solo por su cante, sino también por su carácter sencillo y por el afecto que dejó entre quienes lo trataron.

El Cáceres de la Charca Musia

La memoria de Juanito Hinojal se cruza además con el Cáceres de las antiguas lecherías. En una entrada del blog Cacereñeando (escrita por Juan de la Cruz, columnista semanal de este diario), dedicada a aquellos vendedores de leche que recorrían la ciudad, se recoge el testimonio de Francisco Florencio Hinojal, que menciona a Félix y Juanito, "El Niño de la Pizarra", como dos distribuidores cuyas vacas pastaban en una finca junto a la Charca Musia. En esa misma evocación se apunta que Juanito era un buen cantaor flamenco.

Con su muerte, Cáceres pierde a una de esas figuras discretas que sostienen la historia pequeña de la ciudad: la que no siempre queda escrita en los programas oficiales, pero sí en los recuerdos familiares, en las conversaciones de los aficionados y en la memoria sentimental de los barrios. El Niño de la Pizarra deja el eco de un flamenco vivido de cerca, sin artificios, como parte de una forma de estar en Cáceres.