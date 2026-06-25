La foto real de la Policía Local de Cáceres: 20 vacantes en activo y 28 plazas en segunda actividad

La Policía Local de Cáceres ha quedado retratada en la plantilla definitiva del Ayuntamiento para 2026 con una doble realidad: el cuerpo cuenta con 127 plazas en activo, pero mantiene 20 vacantes dentro de esa estructura operativa y, además, suma 28 plazas en segunda actividad. La fotografía aparece recogida en el Boletín Oficial de la Provincia, que ha publicado el listado completo de personal del consistorio y del organismo autónomo IMAS para este ejercicio.

El dato más llamativo está en la parte activa del cuerpo, donde figuran 111 plazas de agente, de las que 14 aparecen vacantes. A ellas se añaden otros puestos sin cubrir en la escala de mando: una plaza de intendente jefe, tres de subinspector y dos de oficial. En conjunto, la relación oficial de puestos deja 20 vacantes dentro de la Policía Local en activo.

La segunda actividad

La plantilla también recoge una bolsa específica de 28 plazas en segunda actividad, una situación administrativa distinta a la prestación ordinaria del servicio operativo. En este apartado aparecen un inspector, dos subinspectores, un oficial y 24 agentes. El documento no las señala como vacantes, pero sí las diferencia de las plazas en activo, lo que permite medir con más precisión la estructura real del cuerpo.

Esta segunda actividad se suma, por tanto, a una plantilla activa que ya presenta puestos sin cubrir. Sobre el papel, la Policía Local dispone de 155 dotaciones entre activo y segunda actividad, aunque la parte directamente vinculada al servicio ordinario queda fijada en 127 plazas, con esas 20 vacantes pendientes de cobertura.

Puestos de mando y agentes

La mayor concentración de vacantes se encuentra en la base del cuerpo, con esas 14 plazas de agente sin cubrir. Sin embargo, el documento también evidencia la falta de efectivos en niveles intermedios y superiores de la estructura, con vacantes en intendencia, subinspección y oficialía.

La publicación de la plantilla no implica por sí misma la convocatoria inmediata de esos puestos, pero sí deja fijado el mapa de recursos humanos con el que parte el Ayuntamiento en 2026. En el caso de la Policía Local, ese mapa muestra una organización amplia, aunque condicionada por plazas activas pendientes de cubrir y por el peso de la segunda actividad dentro del conjunto del cuerpo.

Sin furgón de atestados

Además, CSIF ha denunciado que la Policía Local de Cáceres lleva tres años sin vehículo de atestados, una carencia que, según el sindicato, convierte a la ciudad en la única de más de 50.000 habitantes de España sin este recurso específico para intervenir en accidentes de tráfico y controles de alcohol y drogas. La organización considera "incomprensible" que, tras varios procesos administrativos, el ayuntamiento no haya incorporado aún este furgón, lo que obliga a los agentes a realizar pruebas y gestiones en condiciones que califica de "inadecuadas" y sin la privacidad necesaria.

El sindicato recuerda que durante los últimos seis meses la Academia de Seguridad Pública de Extremadura ha cedido temporalmente un vehículo, pero este ha tenido que ser recuperado para tareas formativas. CSIF advierte de que la situación puede complicar las campañas de control de la DGT previstas para el verano y exige al Ayuntamiento la incorporación “inmediata” de un vehículo de atestados. Además, responsabiliza al concejal de Seguridad, Pedro Muriel, y le pide que asuma responsabilidades políticas si no se resuelve el problema.

Una plantilla municipal de 623 puestos

El anuncio forma parte de la aprobación definitiva de la plantilla del Ayuntamiento de Cáceres y del IMAS para 2026. El pleno municipal aprobó inicialmente el presupuesto, las bases de ejecución y la relación de personal en una sesión extraordinaria celebrada el 14 de mayo. Tras el periodo de exposición pública y al no haberse presentado alegaciones, la aprobación ha quedado elevada a definitiva.

En total, la plantilla municipal asciende a 623 puestos, repartidos entre 471 funcionarios, 134 trabajadores laborales, 15 eventuales y 3 directivos profesionales. Dentro de ese conjunto, la Policía Local vuelve a aparecer como uno de los servicios con mayor peso numérico, pero también como uno de los ámbitos donde la diferencia entre plazas teóricas, vacantes y segunda actividad marca la fotografía real del servicio.