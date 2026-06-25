Gobierno local
Así queda definitivamente el reparto de áreas de los concejales del Ayuntamiento de Cáceres
La entrada de Jaime Alejandro Jabato tras la salida de Encarna Solís cierra una reorganización interna
El Ayuntamiento de Cáceres ya ha cerrado el nuevo reparto de áreas dentro del equipo de gobierno tras la renuncia de Encarna Solís como concejala del Grupo Municipal del Partido Popular y la incorporación de Jaime Jabato a la corporación. La reorganización se ha formalizado mediante una resolución de Alcaldía, firmada el 19 de junio y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que modifica las delegaciones aprobadas al inicio del mandato.
El movimiento más relevante se ha producido en Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI, un área que hasta ahora estaba en manos de Encarnación Solís y que pasa a estar delegada en Jacobi Ceballos. La concejala suma así estas competencias a las de Participación Ciudadana y Universidad Popular, que ya figuraban bajo su responsabilidad en la estructura municipal. La resolución también ha supuesto la avocación de las competencias de Juventud, que hasta ahora tenía atribuidas Soledad Carrasco, y su posterior delegación en el nuevo concejal, Jaime Jabato, que asume Juventud y Pedanías.
El nuevo encaje del gobierno municipal
Con estos cambios, el alcalde, Rafa Mateos, mantiene la Alcaldía de Cáceres, mientras que el resto del equipo de gobierno queda distribuido entre las distintas áreas municipales. Emilio Borrega continúa al frente de Empleo, Recursos Humanos, Innovación, E-Administración, Empresa y Relaciones Institucionales, y Víctor Bazo mantiene las responsabilidades de Fomento y Contratación. Pedro Muriel continúa como concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Fondos Estratégicos, Movilidad y Seguridad.
En el área festiva, Soledad Carrasco queda ahora vinculada a Festejos, después de perder Juventud en esta reorganización. Tirso Leal conserva Urbanismo y Patrimonio, una de las áreas con mayor peso en la gestión ordinaria de la ciudad, mientras que Ángel Orgaz sigue con Economía, Hacienda, Turismo y Relaciones con la UEx. En el ámbito cultural y educativo, Jorge Suárez figura al frente de Cultura, Educación y Comercio, y Noelia Rodríguez mantiene Deportes.
Efectivo desde la firma
La resolución establece que el cambio se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre la corporación y que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, aunque sus efectos se aplican desde la fecha de la firma. Con este ajuste, el gobierno local recompone el reparto político de áreas tras la salida de una concejala y deja fijado el nuevo mapa de responsabilidades dentro del Ayuntamiento de Cáceres.
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