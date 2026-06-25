Sojo, artista de Cáceres, pinta en Reus un mural de 21 metros dedicado a Gaudí: "He querido establecer un diálogo entre sus fuentes de inspiración"

El artista urbano cacereño Sojo, cuya trayectoria comenzó a principios de la década de los 90, ha sido el encargado de realizar un mural con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La obra se centra en los orígenes del arquitecto en Reus (Tarragona), así como en sus principales fuentes de inspiración y su legado artístico.

El mural se enmarca dentro del proyecto Gaudí, una mirada de Reus al mundo, que incluyó una fase previa de comisariado en la que se seleccionó a 30 artistas de diferentes países. Tras el proceso de deliberación, en el que participaron la Associació Amics de Gaudí en Reus, el Ayuntamiento de Reus y la Diputación de Tarragona, Sojo fue finalmente elegido por criterios de calidad artística y su trayectoria internacional. La obra, de 21 metros de altura por 11 de anchura, se convierte en la mayor pieza conmemorativa dedicada hasta la fecha al genio catalán.

Mural sobre Gaudí realizado por Sojo. / Cedida

Un recorrido visual por el imaginario de Gaudí

"Con este mural he querido establecer un diálogo entre las fuentes de inspiración de Gaudí, profundamente ligadas a sus raíces en Reus, y su carácter como creador. En la composición, Gaudí se presenta con una mirada sencilla y honesta, con la mano derecha sobre el corazón, donde se concentran sus pilares vitales y creativos: la Rosa de Reus, el mar Mediterráneo y el campo de Tarragona. Con la mano izquierda, en cambio, ofrece al espectador lo mejor de su obra, su arquitectura, materializada como culminación en la Sagrada Familia. La obra se completa con diferentes fragmentos de su universo arquitectónico. Aparece la Casa Vicens, correspondiente a una etapa marcada por la inspiración oriental, cuya perspectiva invita a adentrarse en el interior del propio creador. También se incluye un alzado de la portería de la Finca Güell, representado a modo de dibujo técnico tipo AutoCAD. El trencadís, elemento característico de toda su producción, está igualmente presente, junto a trazos curvos y fluidos en magenta inspirados en sus trabajos de rejería. Finalmente, la profunda religiosidad de Gaudí se manifiesta a través de la cruz de la Casa Batlló, situada al fondo de la composición", explica Sojo.

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Sant Joan, un enclave con carga simbólica

El mural ha sido realizado frente al céntrico Mercat Central, en un anexo moderno de la Parroquia de Sant Joan. Curiosamente, la iglesia de Sant Joan fue diseñada por Pere Caselles i Tarrats, uno de los arquitectos reusenses que, en parte, contribuyó a que Gaudí no dejara ninguna obra en la ciudad de Reus.