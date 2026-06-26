Nuestro pasado
Cuando Alfonso XIII venía a cazar a Navalmoral, Cáceres: la visita real de 1929
El monarca se alojó en la finca Guadalperal, propiedad del duque de Peñaranda, mientras el Ayuntamiento impulsaba la construcción de un mercado en la Plaza Mayor
En noviembre de 1929, Extremadura recibió la visita de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, quien se desplazó a la región con motivo de una jornada de caza. Durante su estancia permaneció alojado en la finca Guadalperal, situada en Navalmoral y propiedad del duque de Peñaranda.
Décadas en el trono
La presencia del monarca constituyó uno de los acontecimientos más destacados de aquellos días y despertó gran interés en la comarca. Alfonso XIII ocupaba entonces el trono español tras una larga trayectoria como rey. Proclamado monarca desde su nacimiento en 1886 y ejerciendo personalmente el reinado desde 1902, había atravesado una etapa marcada por importantes transformaciones políticas y sociales en España. Su figura seguía ocupando un lugar central en la vida pública del país.
Un mercado para la Plaza Mayor
Mientras tanto, la actividad municipal continuó avanzando con nuevos proyectos para la localidad. En esas mismas fechas, el Ayuntamiento acordó contratar mediante subasta las obras destinadas a la construcción de un mercado en la Plaza Mayor.
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