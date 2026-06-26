Álvaro de Luna, Naiara y muchos más cantantes de primer nivel: así serán los dos macroconciertos del verano en Cáceres

Cáceres volverá a situar su plaza Mayor en el centro del calendario musical del verano con dos grandes conciertos gratuitos en apenas cuatro días. La ciudad acogerá el próximo 5 de julio el cierre de la Gira de Verano 2026 de Cadena Dial, con Álvaro de Luna y Cepeda entre los principales reclamos, y recibirá el 9 de julio una nueva parada de Los40 Summer Live, encabezada por Naiara, ganadora de Operación Triunfo 2023.

La doble cita consolida al corazón histórico de Cáceres como uno de los escenarios más potentes del circuito nacional de conciertos gratuitos de radiofórmulas. En total, pasarán por la Plaza Mayor cerca de una veintena de artistas del pop, el pop urbano, el rock y los sonidos latinos, en una programación diseñada para atraer tanto a público local como a visitantes en pleno arranque del verano.

Cadena Dial, el 5 de julio

La primera gran cita llegará el sábado 5 de julio con la Gira de Verano de Cadena Dial, que volverá a cerrar su recorrido nacional en Cáceres. El cartel estará encabezado por Álvaro de Luna y Cepeda, dos de los nombres más reconocibles del pop español actual, con una presencia habitual en las listas de éxitos y una fuerte conexión con el público joven.

Junto a ellos actuarán también Gonzalo Hermida, Andrés Koi, Ezio Oliva, Andy, Kalenn, Sonia Gómez y Borja, en una propuesta que combina artistas consolidados con nuevas voces del panorama musical. Gonzalo Hermida aportará el perfil más ligado al cantautor pop de corte emocional, mientras que Ezio Oliva suma el componente internacional del pop latino y Sonia Gómez refuerza la presencia de sonidos contemporáneos con tintes urbanos.

Álvaro de Luna. / Daniel Portes

El concierto mantiene su condición de entrada libre, lo que lo convierte en uno de los eventos de mayor afluencia del verano en Extremadura. La edición de 2025 ya dejó un lleno absoluto en la Plaza Mayor, con una noche protagonizada por artistas como Efecto Pasillo, David DeMaría, Merche, Barei, Paul Alone, María Parrado, Sonia Gómez, Álvaro García, Ezio Oliva, Hilario y Moisés Losada.

Los40, el 9 de julio

Solo cuatro días después, el miércoles 9 de julio, la plaza Mayor volverá a transformarse en un gran recinto musical al aire libre con Los40 Summer Live. En esta ocasión, el cartel estará liderado por Naiara, ganadora de Operación Triunfo 2023 y una de las voces emergentes con mayor proyección nacional tras su paso por el programa.

La artista aragonesa llegará a Cáceres impulsada por temas como "Enlokiá" y "La Gravedad". Su presencia es uno de los principales atractivos de una noche en la que también actuarán Walls, Bombai, Enol, Lola Tudiuri, Chema Rivas y Pikete, configurando una propuesta pensada para distintos públicos y estilos.

Walls aportará uno de los perfiles más destacados del pop-rock urbano español, con canciones como "Qué bien te quedaba" y "¿Cuántas penas vale tu amor?". Bombai, por su parte, llevará a la plaza Mayor el componente más festivo y desenfadado con temas como "Solo si es contigo" e "Imparables". El cartel se completa con propuestas emergentes como Enol, Lola Tudiuri, Chema Rivas y Pikete, que incorporan sonidos urbanos, latinos, trap y reguetón.

La plaza Mayor como escenario del verano

La celebración de ambas citas cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres y forma parte de la programación cultural y de ocio diseñada para los meses estivales. El objetivo es reforzar la oferta gratuita de la ciudad durante el verano y convertir el centro histórico en un punto de encuentro para miles de personas.

La plaza Mayor ha ido consolidando en los últimos años este modelo de grandes conciertos al aire libre. En 2024, Cáceres ya fue protagonista de una intensa programación musical con artistas como Carlos Baute, Blas Cantó, Ana Guerra, Dani Fernández, Beret y Álvaro de Luna. Ahora, con la doble cita de Cadena Dial y Los40, la ciudad vuelve a colocarse en el mapa nacional de los macroconciertos gratuitos.

La combinación de artistas consolidados, nuevas voces y formatos de gran consumo convierte estos conciertos en dos de los acontecimientos más esperados del verano cacereño. Del 5 al 9 de julio, la plaza Mayor volverá a latir al ritmo de la música en directo.