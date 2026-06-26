Tráfico
Aviso a los conductores de Cáceres: cortes y cambios en el bus urbano este sábado por la marcha del Orgullo
La manifestación saldrá a las 20.00 horas desde Cánovas y finalizará en la plaza Mayor
Cáceres celebrará este sábado 27 de junio el acto central del Orgullo con una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad y que obligará a realizar cortes de tráfico y cambios en el servicio de autobús urbano.
La marcha partirá a las 20.00 horas desde la avenida de España, junto a la estatua de Gabriel y Galán, y avanzará por avenida de España, San Pedro, San Antón y Pintores hasta desembocar en la plaza Mayor. Allí está prevista la lectura del manifiesto del Día del Orgullo en torno a las 21.00 horas.
Antes de la salida de la manifestación, el tráfico ya sufrirá restricciones. Según el aviso difundido por Vectalia y el Ayuntamiento de Cáceres, el corte al tráfico de la avenida de España, en el lado de los impares, comenzará a partir de las 18.00 horas aproximadamente y se mantendrá mientras permanezca cerrada la vía.
Paradas de bus suprimidas
Durante ese corte quedarán anuladas varias paradas del autobús urbano en el entorno de Cánovas y el centro. En concreto, se suprimirán las siguientes:
- Nº 20, en la plaza de América, en el cruce con avenida de España impares
- Nº 21, en la avenida de España, 1
- Nº 1, en la plaza Obispo Galarza
- Nº 2, en la calle Barrio Nuevo, junto al Colegio Delicias
El recorrido alternativo del autobús se realizará por la calle Gil Cordero, avenida Virgen de Guadalupe y avenida Clara Campoamor, en la zona de Múltiples.
Mientras dure la afección, los autobuses realizarán paradas en calle Gil Cordero número 2, avenida Clara Campoamor (Múltiples), plaza de Argel y calle Moraleja.
Recorrido de la manifestación
La manifestación del Orgullo saldrá desde Cánovas y cruzará algunas de las principales calles comerciales del centro cacereño. El itinerario previsto discurre por avenida de España, San Pedro, San Antón y Pintores, con llegada a la plaza Mayor.
La programación incluye durante la jornada talleres de maquillaje de fantasía y el reparto de 800 abanicos, 800 pañuelos, 3.000 pulseras fluorescentes y 200 banderas. Tras la lectura del manifiesto, la celebración continuará en la plaza Mayor con actuaciones musicales de Verónica (OT), Tóxica, Elisa Villalva, Lilith Evel, Franco Deluxe y Tito Deluxe.
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