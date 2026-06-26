Aviso a los conductores de Cáceres: cortes y cambios en el bus urbano este sábado por la marcha del Orgullo

Cáceres celebrará este sábado 27 de junio el acto central del Orgullo con una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad y que obligará a realizar cortes de tráfico y cambios en el servicio de autobús urbano.

La marcha partirá a las 20.00 horas desde la avenida de España, junto a la estatua de Gabriel y Galán, y avanzará por avenida de España, San Pedro, San Antón y Pintores hasta desembocar en la plaza Mayor. Allí está prevista la lectura del manifiesto del Día del Orgullo en torno a las 21.00 horas.

E.V.V

Antes de la salida de la manifestación, el tráfico ya sufrirá restricciones. Según el aviso difundido por Vectalia y el Ayuntamiento de Cáceres, el corte al tráfico de la avenida de España, en el lado de los impares, comenzará a partir de las 18.00 horas aproximadamente y se mantendrá mientras permanezca cerrada la vía.

Paradas de bus suprimidas

Durante ese corte quedarán anuladas varias paradas del autobús urbano en el entorno de Cánovas y el centro. En concreto, se suprimirán las siguientes:

Nº 20, en la plaza de América, en el cruce con avenida de España impares

Nº 21, en la avenida de España, 1

Nº 1, en la plaza Obispo Galarza

Nº 2, en la calle Barrio Nuevo, junto al Colegio Delicias

El recorrido alternativo del autobús se realizará por la calle Gil Cordero, avenida Virgen de Guadalupe y avenida Clara Campoamor, en la zona de Múltiples.

Mientras dure la afección, los autobuses realizarán paradas en calle Gil Cordero número 2, avenida Clara Campoamor (Múltiples), plaza de Argel y calle Moraleja.

Recorrido de la manifestación

La manifestación del Orgullo saldrá desde Cánovas y cruzará algunas de las principales calles comerciales del centro cacereño. El itinerario previsto discurre por avenida de España, San Pedro, San Antón y Pintores, con llegada a la plaza Mayor.

La programación incluye durante la jornada talleres de maquillaje de fantasía y el reparto de 800 abanicos, 800 pañuelos, 3.000 pulseras fluorescentes y 200 banderas. Tras la lectura del manifiesto, la celebración continuará en la plaza Mayor con actuaciones musicales de Verónica (OT), Tóxica, Elisa Villalva, Lilith Evel, Franco Deluxe y Tito Deluxe.