Buxadé y Juan Carlos Girauta participan en Cáceres en un campus de Vox sobre historia e identidad occidental

La capital cacereña acoge este fin de semana la IX edición del Campus Patriota, un encuentro formativo organizado por Vox que reunirá a jóvenes procedentes de distintos puntos de España y que estará centrado en la historia de España, las raíces de Europa y la defensa de la identidad occidental. La cita contará con la participación, entre otros, de Juan Carlos Girauta y del eurodiputado Jorge Buxadé, que intervendrá también en la clausura prevista para este domingo.

Vox enmarca este encuentro dentro de su apuesta por la formación de jóvenes en torno a conceptos como la soberanía nacional, la libertad, la defensa de las fronteras y la herencia cultural europea. El campus se celebra de viernes a domingo y combina conferencias, mesas redondas y actividades culturales, que girarán en torno a debates vinculados a la memoria histórica, la leyenda negra, la Reconquista, el legado de Carlos V, la crisis de identidad de Occidente y el papel de España en la construcción histórica de Europa.

La jornada inaugural sitúa el foco en las raíces europeas y en el debate sobre la historia. El primer bloque, titulado 'Europa y sus raíces: el pasado que nos proyecta al futuro', ha reunido a Kiko Méndez-Monasterio, Miguel Ángel Quintana Paz y Fernando Paz. A continuación, la mesa 'Memoria, verdad y libertad: el debate europeo sobre la historia' ha contado con Ignacio Hoces, Juan Carlos Girauta e Inés Checa.

La programación del viernes se completa con un acto denominado 'Cañas por España por Cáceres', en el que figuran Óscar Fernández y Jorge Buxadé.

Visita a Yuste

Este sábado, el campus trasladará parte de su actividad fuera de Cáceres con una jornada que combinará naturaleza, patrimonio y debate. Los asistentes tienen prevista una salida del hotel por la mañana, a partir de las 9.30 horas, para participar en actividades al aire libre, senderismo y pozas naturales, además de una intervención de Jacobo Robatto.

Uno de los bloques centrales del día estará dedicado a 'Carlos V y el nacimiento de la idea de Europa', con una visita guiada al Monasterio de Yuste. La elección de este enclave permite al partido vincular el programa con uno de los espacios históricos más simbólicos de Extremadura.

Por la tarde, el encuentro continuará con la mesa 'La leyenda negra y la batalla cultural europea', con Iván Vélez y Paloma Hernández, y la jornada finalizará con otra mesa sobre 'La Reconquista: el origen de la Europa cristiana', con Rafael Sánchez Saus, J. J. Esparza y Pedro Fernández Barbadillo.

Acto de clausura

La última jornada arrancará el domingo a las 10.00 horas con una entrevista a Pío Moa bajo el título 'España, Europa y la crisis de identidad occidental'. A las 11.30 horas, tendrá lugar una mesa redonda sobre 'España: una historia de héroes para el siglo XXI', con Enrique García-Máiquez.

Jorge Buxadé será el encargado de clausurar este domingo el campus, a partir de las 13.00 horas. Un acto con el que concluirán tres días de conferencias, mesas redondas y actividades culturales en Cáceres y en el entorno extremeño centradas en la reivindicación de las raíces culturales de Europa y la identidad occidental desde la perspectiva de Vox.