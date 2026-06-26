El PSOE de Cáceres pide que los fondos humanitarios del Imas se destinen a ayudar a Venezuela tras el terremoto

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado al equipo de Gobierno que la partida del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) destinada a ayudas de emergencia humanitaria se ponga a disposición del Gobierno de España para apoyar al pueblo venezolano tras los terremotos registrados en el país.

La petición se ha formalizado este viernes a través de un escrito registrado por el grupo socialista, en el que reclama al Ayuntamiento cacereño que active esos fondos como muestra de solidaridad ante una situación que, según ha señalado la portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, exige una respuesta institucional.

La portavoz del PSOE en Cáceres, Belén Fernández. / EL PERIÓDICO

Fernández ha defendido que "es un deber moral por parte del consistorio cacereño", al tratarse de una ciudad que, ha recordado, "siempre ha sido solidaria con quienes más lo necesitan".

Antecedente con Marruecos y Libia

La portavoz socialista ha recordado que en el año 2023 su grupo ya solicitó que esta partida del IMAS se destinara a apoyar a Marruecos, tras el terremoto sufrido por el país, y también a Libia. En aquel momento, según ha indicado, el Consejo Sectorial de Cooperación aprobó por unanimidad destinar 5.000 euros a Marruecos.

"El Ayuntamiento de Cáceres siempre ha sido solidario con quienes más lo necesitan, y siempre ha habido consenso ante este asunto", ha incidido Fernández, que ha acusado al PP y a Vox de haber "dinamitado este consenso" en materia de cooperación internacional.

En este sentido, la portavoz socialista ha vinculado esta petición con el debate del último pleno municipal, en el que PP y Vox rechazaron una moción del PSOE sobre cooperación. Según ha detallado Fernández, en esa propuesta los socialistas planteaban actualizar y reactivar el Plan Local de Cooperación Internacional y habilitar una partida presupuestaria extraordinaria para dar continuidad a proyectos de ONGD con sede en Cáceres que, según el PSOE, se han visto afectados por recortes de la Junta de Extremadura.

"No podemos ser ajenos"

Fernández ha subrayado además que en Cáceres residen muchas personas venezolanas que, en estos momentos, están preocupadas por sus familiares, amigos y personas cercanas. Por ello, ha defendido que el Ayuntamiento debe "entender que tiene la obligación moral de apoyarles poniendo a disposición los recursos que se necesitan".

"Como dijimos en el pleno, la cooperación internacional no es un capricho, ni una política secundaria, ni mucho menos un acto de caridad: es un ejercicio de responsabilidad política, una obligación ética y jurídica", ha señalado.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de Gobierno que "recapacite" y que destine la partida del Imas para ayudas de emergencia humanitaria a apoyar al pueblo venezolano.