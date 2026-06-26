Cáceres busca nuevos eventos deportivos con una bolsa municipal de 50.000 euros

Cáceres ha abierto el plazo para que entidades, asociaciones, instituciones y colectivos soliciten las subvenciones municipales destinadas a la organización de eventos y competiciones deportivas durante 2026. La convocatoria, publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia, cuenta con una dotación total de 50.000 euros y se resolverá en régimen de concurrencia competitiva.

Las ayudas están dirigidas a proyectos que contribuyan al desarrollo, fomento y promoción del deporte en la ciudad. El Ayuntamiento busca financiar actividades de carácter relevante por su incidencia deportiva, social y estratégica, así como por su posible retorno económico. La convocatoria se enmarca además en un año especial para Cáceres, que ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte 2026.

Dos plazos de solicitud

La cuantía total se repartirá en dos periodos de presentación de solicitudes. El primero cuenta con 30.000 euros y está abierto hasta el 8 de julio de 2026, incluido. En este tramo podrán presentarse actividades desarrolladas o previstas entre los meses de enero y junio.

El segundo periodo estará abierto del 1 al 15 de septiembre de 2026 y tendrá una consignación de 20.000 euros. En este caso, las ayudas irán dirigidas a eventos celebrados o previstos entre julio y diciembre. Cuando una actividad se desarrolle entre fechas correspondientes a los dos periodos, se tendrá en cuenta la fecha de finalización para determinar en qué convocatoria debe solicitarse.

Las solicitudes de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica deberán presentarse obligatoriamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cáceres.

"Presenten sus proyectos"

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha animado a asociaciones y entidades "a que presenten sus proyectos para continuar promocionando el deporte en nuestra ciudad". También ha destacado la labor que desarrollan estos colectivos en la promoción de la actividad deportiva entre los cacereños y cacereñas, una contribución que, según ha señalado, ha ayudado a que Cáceres sea reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2026.

Rodríguez ha subrayado que la ciudad está acogiendo durante este año eventos deportivos de nivel nacional e internacional y ha defendido la importancia de contar con la colaboración de las entidades locales. "Para este equipo de Gobierno es importante contar con la colaboración y contribución de todas las entidades, organizaciones y colectivos de la ciudad", ha afirmado.