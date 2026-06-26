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Violencia machista

Cáceres guarda silencio por las víctimas de Alicante y Málaga: 24 mujeres asesinadas este año

La concentración municipal recuerda que 12 menores han quedado huérfanos por violencia de género, siendo la expresión más extrema de la desigualdad

Minuto de silencio de este jueves.

Minuto de silencio de este jueves. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres ha vuelto a guardar silencio este miércoles por las mujeres asesinadas por violencia machista. El Ayuntamiento ha mostrado su repulsa por los últimos crímenes cometidos en las provincias de Alicante y Málaga durante el minuto de silencio convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer, en el que han participado el alcalde, Rafa Mateos, y concejales de la corporación municipal.

La concentración ha servido para rendir homenaje a las últimas víctimas y para recordar que, en lo que va de año, 24 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 12 menores han quedado en situación de orfandad por este tipo de violencia, según los datos trasladados durante el acto. La ficha oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recoge 24 víctimas mortales confirmadas tras el caso de Málaga, actualizado el 5 de junio.

"La expresión más extrema de la desigualdad"

Durante el acto, María Redondo, del sindicato CSIF, ha leído el manifiesto, en el que se ha advertido de que "la violencia machista es el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, a la que estamos sometidas las mujeres en una sociedad en la que aún impera el patriarcado".

Minuto de silencio de este jueves.

Minuto de silencio de este jueves. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El texto ha definido la violencia contra las mujeres como "la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres" y ha recordado que la ONU la considera "una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual". El manifiesto también ha señalado que esta violencia no se limita al ámbito de la pareja o expareja, sino que se manifiesta de múltiples formas, entre ellas la violencia sexual, el acoso, la explotación sexual, la mutilación genital o el matrimonio infantil.

Un compromiso común

El manifiesto ha insistido en que la lucha contra la violencia machista debe ser "una tarea común. "Debemos aunar esfuerzos y compromisos si queremos que desaparezca. Solo desde el convencimiento de la responsabilidad compartida por el conjunto de la ciudadanía y los poderes públicos, podremos erradicar definitivamente esta terrible lacra social", ha señalado Redondo durante la lectura.

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El Ayuntamiento de Cáceres y el Consejo Sectorial de la Mujer han expresado, una vez más, su compromiso firme contra todo tipo de violencia machista, con un llamamiento a denunciar las agresiones, apoyar a las víctimas, no permanecer en silencio ante la violencia y transmitir a las generaciones futuras el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

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