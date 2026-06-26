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Cáceres tendrá dos puentes locales el año que viene: San Jorge y San Fernando coinciden y ambos caerán en viernes

El 23 de abril y el 28 de mayo caerán en viernes, una coincidencia que remite a 2021, cuando la pandemia todavía condicionaba la vida social y festiva de la ciudad

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres ya puede mirar al calendario de 2027 con dos fechas señaladas en rojo y con forma de puente. La Comisión de Cultura, Educación, Festejos y Comercio del Ayuntamiento ha dictaminado favorablemente este jueves la propuesta para fijar como fiestas locales de 2027 el 23 de abril, festividad de San Jorge, y el 28 de mayo, coincidiendo con la Feria de San Fernando.

La coincidencia tiene tirón para la ciudad: ambos festivos caerán en viernes, de modo que Cáceres tendrá dos fines de semana largos en poco más de un mes. El primero llegará con la celebración del patrón, en plena primavera, y el segundo con el ambiente de feria ya instalado en el calendario local.

La propuesta ha salido adelante con el respaldo unánime de los miembros presentes en la comisión, a la que Unidas Podemos ha excusado su asistencia, y será elevada ahora al próximo pleno municipal para su aprobación definitiva. Después, el acuerdo se trasladará a la Junta de Extremadura dentro del plazo previsto para la publicación oficial del calendario laboral.

Una coincidencia marcada por el recuerdo de 2021

La última vez que el 23 de abril cayó en viernes fue en 2021, un año todavía marcado por la pandemia del coronavirus y por las restricciones que condicionaban la vida social, las celebraciones populares y la movilidad. Aquella primavera dejó un calendario propicio para el descanso, pero no para disfrutarlo con normalidad.

Por eso, el calendario de 2027 tendrá un componente especial. Cáceres recuperará esa posibilidad de enlazar sus dos grandes referencias festivas locales con fines de semana largos, pero esta vez sin el contexto excepcional que marcó aquellos meses de pandemia.

Medalla para Atrio

La Comisión de Cultura también ha informado favorablemente el inicio del expediente para conceder la Medalla de la Ciudad de Cáceres al restaurante Atrio, coincidiendo con el 40 aniversario de su apertura y con los 40 años de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La propuesta reconoce la contribución de Atrio al posicionamiento internacional de la ciudad, su apuesta por la recuperación patrimonial y su impulso a la cultura a través de la Fundación Atrio, especialmente en un momento en el que Cáceres aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Homenajes en el callejero

La comisión ha dictaminado además favorablemente el inicio del expediente para denominar Glorieta Miguel Ángel Blanco al espacio situado en la intersección de la avenida Juan Pablo II, avenida de la Hispanidad, avenida de Alemania y avenida del Ferrocarril. Es decir, la glorieta de la Renfe. Con este reconocimiento, el ayuntamiento quiere rendir homenaje a quien se convirtió en símbolo de la defensa de la libertad, la convivencia y los valores democráticos frente al terrorismo.

Por último, se ha aprobado elevar al pleno la propuesta para dedicar una calle de la ciudad a Ricardo Hurtado de San Antonio, historiador, investigador y escritor cacereño, considerado una de las personas que más ha contribuido al conocimiento y divulgación de la historia de Cáceres y Extremadura. La nueva denominación corresponderá a un tramo de la actual calle Miguel Cordero del Campillo, sin afección a la numeración de gobierno.

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Todos estos asuntos serán debatidos y votados en el próximo pleno de la Corporación municipal, donde deberán recibir la aprobación definitiva.

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