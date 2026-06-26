Cartelera Cáceres: Desde Supergirl a la tensión de Obsession, Cáceres renueva su oferta cinematográfica con gran variedad

La cartelera del cine de Cáceres llega esta semana con una combinación especialmente variada de títulos, capaz de reunir en una misma programación animación familiar, cine romántico, thrillers, terror, comedia disparatada y grandes apuestas comerciales.

El resultado es una oferta pensada para públicos muy distintos, desde quienes buscan una tarde de cine con niños hasta quienes prefieren una sala oscura para dejarse atrapar por el suspense o por los sustos.

Familia, nostalgia y relatos de superación

En el bloque más familiar sobresale 'Toy Story 5', que devuelve a la gran pantalla a Woody, Buzz y compañía en una nueva aventura con la que Pixar vuelve a apoyarse en una de sus franquicias más reconocibles. La película retoma a sus personajes clásicos, pero introduce también una amenaza vinculada al tiempo de juego y a los nuevos hábitos tecnológicos, reforzando así esa mezcla de nostalgia y actualización que ha sostenido la saga.

A su lado aparece 'Pioneras: solo querían jugar', una propuesta muy distinta, pero también marcada por el tono inspirador. La película viaja a la España de principios de los años 70 para contar la historia de un grupo de chicas que se empeñó en jugar al fútbol cuando ese espacio todavía les estaba prácticamente negado. Más que una simple crónica deportiva, la cinta se presenta como un homenaje a quienes abrieron camino mucho antes de que el fútbol femenino alcanzara el reconocimiento actual.

Secretos, inquietud y miedo

Para quienes prefieren la tensión, la cartelera reúne varios títulos con registros diferentes. 'La luz', de Fernando Franco, se mueve en un terreno de conflicto moral y psicológico al seguir a un sacerdote que está a punto de abandonar los hábitos, pero ve cómo su pasado amenaza con salir a la superficie. 'El día de la revelación', por su parte, apuesta por una gran premisa de ciencia ficción: la humanidad se dispone a conocer una verdad oculta durante décadas sobre la existencia extraterrestre, en una historia que mezcla espectáculo, inquietud y preguntas sobre cómo cambiaría nuestra visión del mundo ante una revelación así.

A ese bloque se suma 'Backrooms', uno de los títulos de terror más comentados del momento. La película nace del universo creado por Kane Parsons a partir de los espacios liminales popularizados en Internet y da el salto al largometraje manteniendo esa atmósfera de pasillos infinitos, amenaza difusa y miedo psicológico que convirtió el fenómeno en un referente reciente del género.

Risas, intimidad y relaciones

La cartelera reserva también espacio para la comedia. 'Scary Movie' recupera su fórmula de parodia salvaje y regresa con varios de los rostros más emblemáticos de la saga para volver a reírse del terror contemporáneo. En una clave completamente distinta se sitúa 'El placer es mío', una comedia francesa que parte de una crisis íntima dentro de una pareja de larga duración y la convierte en una búsqueda tan absurda como afectiva, con humor, incomodidad y una mirada menos convencional sobre la vida en común.

La parte más emocional de la semana la pone 'Todo lo que nunca fuimos', adaptación romántica de la novela de Alice Kellen. La película sigue a Leah, una joven pintora marcada por la pérdida de sus padres, y a Axel, el amigo de su hermano, en una historia construida sobre la vulnerabilidad, el duelo y los sentimientos contenidos.

Tres estrenos muy distintos

En los estrenos, la semana incorpora tres títulos muy diferentes entre sí. 'Obsession' llega al terreno del terror psicológico con una historia sobre un deseo amoroso que se vuelve enfermizo y aterrador. 'Jackass: lo mejor para el final' se presenta como una despedida definitiva del universo gamberro de la franquicia, reuniendo nuevas locuras y material inédito en clave de celebración final. Y 'Supergirl' aterriza como la gran apuesta de aventuras y acción: Kara Zor-El se embarca en un viaje de justicia y venganza que promete abrir una nueva etapa para el personaje en la gran pantalla.

La semana deja así una cartelera especialmente amplia y transversal, donde conviven juguetes legendarios, pioneras del deporte, sacerdotes al límite, terrores nacidos en internet, parejas en crisis, romances contenidos y heroínas intergalácticas. En días de calor y planes más pensados para refugiarse que para correr, el cine vuelve a ofrecer esa ventaja antigua y eficaz: durante un par de horas, cada sala permite entrar en otro mundo sin salir de Cáceres.