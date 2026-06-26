Agenda cultural
La Casa de la Mujer de Cáceres acoge una jornada de emprendimiento femenino con plazas aún disponibles
El encuentro de empresarias inaugura la programación del día, que se completa con propuestas culturales como 'Viaje Sonoro' en Maltravieso y la proyección de 'La buena hija' en la Filmoteca
Diversas opciones culturales para disfrutar de la ciudad este viernes.
Sonidos para soltar tensiones y calmar la mente: llega 'Viaje Sonoro'
Este viernes a las 21.00 horas, el espacio 'Maltravieso Teatro' de Cáceres acogerá una nueva sesión de Viaje Sonoro, una experiencia enfocada en la relajación profunda a través del sonido, la vibración y el bienestar personal. La actividad propone un espacio para desconectar del ritmo diario, liberar tensiones y favorecer la calma mental y la reconexión personal. Según destacan participantes de anteriores ediciones, la experiencia genera una sensación de paz y bienestar difícil de describir con palabras. Las entradas tienen un precio de entre 15 y 17 euros y la organización ha advertido de que quedan muy pocas plazas disponibles debido al aforo reducido. Las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp antes de completar el cupo.
Proyección de 'La buena hija' este viernes
La Filmoteca de Cáceres cerrará su programación semanal este viernes a las 20.30 horas con la proyección de La buena hija, uno de los títulos españoles más destacados del año y dirigido por la cineasta catalana Júlia de Paz Solvas. La película, estrenada en 2025, llega avalada por un importante recorrido en festivales tras convertirse en la gran triunfadora del Festival de Málaga, donde obtuvo los premios a Mejor Película, Mejor Actriz y Premio del Público. Además, fue la encargada de clausurar el D'A Film Festival de Barcelona. La cinta ofrece un retrato íntimo sobre los vínculos familiares, las expectativas paternas y la búsqueda de identidad, recibiendo elogios de la crítica especializada por su sensibilidad y capacidad para emocionar al espectador. La sesión forma parte del ciclo Foco Festivales, consolidándose como una de las propuestas más destacadas para los amantes del cine español contemporáneo.
Encuentro de empresarias y emprendedoras en la Casa de la Mujer
La Casa de la Mujer de Cáceres acogerá este viernes, en horario de 09.30 a 13:30 horas, el 'Encuentro entre empresarias y emprendedoras en Extremadura: El impacto transformador de las mujeres en el emprendimiento'. La jornada está dirigida a mujeres emprendedoras y empresarias, así como a entidades y profesionales vinculados al impulso del emprendimiento femenino, con un total de 60 plazas disponibles. El encuentro marca el inicio de la Escuela de Verano de la Fundación Mujeres, que en esta edición se centra en el impacto de las mujeres en el ámbito empresarial, destacando la innovación, los logros alcanzados y el uso de herramientas digitales. El objetivo del evento es crear un espacio de aprendizaje y colaboración, donde las participantes puedan compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos y establecer alianzas profesionales.
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