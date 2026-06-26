Cervantes y Moreto protagonizan la recta final del Festival de Teatro Clásico de Cáceres

Este viernes 26 de junio se han presentado en rueda de prensa dos de las obras que encaran la recta final del Festival de Teatro Clásico de Cáceres: El retablo de las maravillas, de Els Joglars, y El lindo don Diego, de MIC Producciones. En el acto han estado presentes varios de sus intérpretes, como Ramón Fonseré, Pilar Sáenz y Dolors Tuneu, por parte de El retablo de las maravillas, así como Alfonso Lara y Gloria Albalate, de El lindo don Diego, junto a la directora del festival, Marisa Caldera.

'El retablo de las maravillas', de Els Joglars

En cuanto a la primera obra, la propuesta plantea una actualización del entremés de Cervantes El retablo de las maravillas, trasladando sus situaciones al contexto actual. A partir de este punto de partida, sugiere que los mecanismos de engaño y manipulación social descritos en el texto original siguen plenamente vigentes, aunque hoy adopten formas más sofisticadas y extremas. La propuesta reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación contemporáneos, escritos, visuales y sonoros, como canales que pueden favorecer la difusión de discursos vacíos o fraudulentos, impulsados por figuras que se presentan como referentes o "gurús sociales".

Asimismo, aborda cómo determinados relatos pueden consolidarse desde ámbitos de poder como la política, las finanzas o la cultura, apelando al miedo social a la ignorancia o al juicio ajeno. En este contexto, recupera la metáfora del "rey desnudo" para aludir a la pérdida de pensamiento crítico y a una sociedad en la que las voces de advertencia encuentran cada vez menos eco. Por último, la pieza introduce una reflexión sobre el papel de la cultura, los intelectuales y las instituciones en la construcción y legitimación de estos discursos, que terminan amplificándose a través de los medios de comunicación y su respaldo institucional.

Una versión renovada de 'El lindo don Diego'

Por otro lado, el actor Alfonso Lara ha explicado algunas de las modificaciones que se han introducido en la obra El lindo don Diego. "En la adaptación se introducen varios cambios respecto al texto original, transformando algunos personajes y situaciones. En la versión clásica aparece el personaje de don Tello, que pretende casar a sus hijas con unos primos procedentes de Burgos, mientras que en esta propuesta los pretendientes llegan desde Milán. Cuando me llamaron para participar en la obra, inicialmente pensé que interpretaría un personaje distinto, pero finalmente la adaptación modificó ese planteamiento. El principal objetivo de la función es hacer reír al público y establecer un contacto directo con él a través del humor".

Alfonso Lara, actor español. / Esteban Valero Vizcano

'El lindo don Diego' es una comedia de Agustín Moreto que combina el humor con el enredo amoroso y un agudo retrato psicológico de sus personajes. La obra presenta una trama ágil, marcada por situaciones cómicas e intrigas encadenadas, en las que se aprecia la influencia de la Commedia dell’Arte, especialmente en el tratamiento de los criados y en el ritmo dinámico de la acción.

Se caracteriza, además, por la construcción cuidada de los personajes y por la forma inteligente en que se desarrollan y resuelven los conflictos. Moreto combina ingenio, ritmo y comicidad para dar lugar a una pieza teatral viva y dinámica, cuya influencia puede rastrearse en autores posteriores como Molière o Goldoni.

Un gesto de agradecimiento al festival

Por último, las actrices Pilar Sáenz y Dolors Tuneu, integrantes de El retablo de las maravillas, han querido agradecer la trayectoria del festival y su apoyo continuado a la compañía 'Els Joglars', que cumple 65 años sobre los escenarios vinculada a este tipo de producciones. Como muestra de reconocimiento, han entregado una pieza única creada por una artista catalana a Marisa Caldera, directora del Gran Teatro de Cáceres y del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Justo detrás de la pieza había una dedicatoria que ha leído la directora: "Es un gran honor celebrar estos 65 años de historia en este maravilloso Festival de Teatro Clásico de Cáceres. ¡Viva el teatro!".