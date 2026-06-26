Charca Musia deja atrás las escombreras: los industriales de Cáceres aseguran que los vertidos están ya controlados

La imagen de escombros y basura acumulada en los caminos del polígono de Charca Musia ha cambiado respecto a las quejas que los empresarios trasladaron a finales del año pasado. El mismo industrial que entonces reclamaba más vigilancia policial y sanciones para frenar los vertidos ilegales asegura ahora que la situación está controlada y que ya no se repiten las escenas de residuos abandonados en el entorno del polígono.

Alejandro Tornero, vicepresidente de la Asociación de la Charca Musia, ha explicado que la mejora se ha producido gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Cáceres, la empresa concesionaria Valoriza y los representantes vecinales y empresariales de la zona. "La buena noticia es que ya no hay vertidos de escombros ni de suciedad por allí por el polígono", ha señalado.

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El cambio llega meses después de que los industriales alertaran del regreso de las escombreras ilegales en los caminos adyacentes al polígono y reclamaran una mayor presencia policial para evitar comportamientos incívicos. Entonces, Tornero defendía que la única solución pasaba por controlar, sancionar y reforzar la vigilancia para impedir que algunas personas utilizaran el entorno de Charca Musia como punto de abandono de residuos.

Colaboración y limpieza

Ahora, el representante empresarial sostiene que esa presión y la coordinación con los servicios municipales han dado resultado. Según ha indicado, el control de los vertidos se ha reforzado en los últimos meses y eso ha permitido acabar con una de las imágenes que más malestar generaba entre empresarios y vecinos de la zona.

"Está muy controlado gracias al Ayuntamiento, a Valoriza y a la labor de quienes estamos en la asociación", ha apuntado Tornero, que ha destacado que el servicio de limpieza y recogida ha mejorado la situación en este aspecto concreto.

La acumulación de residuos había sido una de las principales quejas en Charca Musia, una zona en la que conviven empresas y particulares y donde los industriales venían reclamando desde hace tiempo más mantenimiento y más atención municipal. La aparición de escombreras obligaba además a comunicar de forma recurrente la situación a la concesionaria para que procediera a limpiar los puntos afectados.

Una reivindicación que venía de noviembre

En noviembre, los empresarios ya denunciaron que los avances realizados en la zona no habían conseguido acabar con los vertidos ilegales. Tornero advertía entonces de que no podían estar pendientes de cada nueva escombrera porque su prioridad era atender sus negocios, y pedía más vigilancia para controlar y sancionar, si era necesario, a quienes abandonaban basura y escombros en el barrio.

Ese escenario, según el vicepresidente de la asociación, ha quedado ahora corregido. "Ya nadie va a tirar escombros ni suciedad al polígono", ha afirmado. El representante empresarial considera que el problema se encuentra actualmente "muy bien controlado", después de meses en los que los industriales habían situado los vertidos como una de las principales asignaturas pendientes de Charca Musia.