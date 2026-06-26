Crece la presión para dotar de centro de salud a El Junquillo ante el aumento poblacional

La demanda de un centro de salud en el barrio de El Junquillo vuelve a situarse en el centro del debate político en el Ayuntamiento de Cáceres, ante el crecimiento demográfico registrado en esta zona de expansión de la ciudad y las quejas por la necesidad de desplazarse a otros puntos para recibir atención sanitaria.

Atención Primaria

El portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, ha reclamado la construcción de este equipamiento sanitario al considerar que la actual dotación de atención primaria resulta insuficiente para una población en aumento y en un barrio que, según ha señalado, no ha contado con una planificación adecuada de servicios básicos.

Gutiérrez ha advertido de que esta situación obliga a numerosos vecinos a desplazarse fuera del barrio para acceder a consultas médicas, lo que ha calificado como una circunstancia “insostenible” si se mantiene en el tiempo.

El edil ha insistido en la necesidad de impulsar un plan específico para barrios en expansión, que contemple la construcción del centro de salud como una prioridad junto a otras infraestructuras públicas necesarias.

Asimismo, ha defendido que los residentes del Junquillo cuentan con las mismas obligaciones fiscales que el resto de la ciudad, por lo que, a su juicio, deben disponer de idénticos servicios sanitarios en su entorno más cercano.

La petición de un nuevo centro sanitario no es exclusiva de este grupo municipal. También el Grupo Municipal Socialista (PSOE) ha trasladado en anteriores ocasiones la necesidad de reforzar los servicios públicos en la zona y ha solicitado actuaciones en materia de sanidad de proximidad para los barrios de expansión de la ciudad.

Expansión

Desde la oposición se coincide en señalar que el crecimiento urbanístico del Junquillo debe ir acompañado de una mejora paralela de los equipamientos públicos, especialmente en el ámbito sanitario, para evitar la saturación de los centros existentes.

Por el momento, el equipo de Gobierno no ha concretado nuevas actuaciones específicas para la construcción de un centro de salud en este barrio, aunque sí ha defendido en otras ocasiones la planificación progresiva de los servicios en función del desarrollo urbano.

El debate sobre El Junquillo se suma así a otras reclamaciones vecinales relacionadas con infraestructuras básicas en las zonas de expansión de Cáceres, donde el crecimiento residencial ha sido más rápido que la dotación de servicios públicos.