Agenda cultural
El extremeño que viaja con su familia y difunde la riqueza de la región: pueblos y rincones de Cáceres poco conocidos
El creador de 'Extremadura Tips' busca poner en valor el patrimonio natural y cultural de la provincia a través de contenidos que muestran otra cara del territorio
Steven Martín, creador de Extremadura Tips, ha compartido en redes sociales una selección de pueblos, rutas y rincones de la provincia de Cáceres que no suelen aparecer en las guías turísticas tradicionales, pero que, según él, merecen estar en ellas por su valor y atractivo.
Rutas y destinos singulares
"En primer lugar, he seleccionado una imagen del pueblo que engaña a tus ojos, Romangordo. Después, he mostrado Los Barruecos, la joya arqueológica de Extremadura. Más adelante, he querido poner el foco en una cascada que casi nadie conoce y que se encuentra en el Paraje Natural de El Chorretón, en Moraleja. También os enseño Azabal, un pueblo perdido entre montañas, y el museo al aire libre de Salorino. No falta el conocido como el techo secreto de la Sierra de Gata, situado en Dios Padre, Villanueva de la Sierra, ni el arte de talla mundial que alberga el Museo Helga de Alvear. Además, incluyo una experiencia poco habitual en Monfragüe, el barco del Tajo, y una parada en Serradilla. Por último, cierro el recorrido en Baños de Montemayor, el pueblo donde el agua cura".
Steven Martín, experto en turismo y creador de la cuenta en redes sociales Extremadura Tips, comparte desde este perfil propuestas de planes, escapadas, recomendaciones gastronómicas y rincones poco conocidos de la región. El proyecto nació, según explica, a raíz de su inconformidad con la imagen que en ocasiones se proyecta de Extremadura.
El origen del proyecto
Hace aproximadamente un año y medio decidió poner en marcha la cuenta tras escuchar repetidamente comentarios que reducían la región a un lugar "sin nada" o "la gran desconocida". Su objetivo, afirma, es mostrar lo contrario a través de sus contenidos, una tierra diversa y sorprendente, al tiempo que anima a los propios extremeños a conocer y valorar más su entorno, ya que, en su opinión, a menudo se aprecia más lo ajeno que lo propio.
Una vida dedicada al turismo
Con más de 14 años de experiencia profesional en el sector turístico, Martín ha convertido esta actividad en una parte fundamental de su vida. Además de su labor divulgativa, suele viajar por Extremadura junto a su familia y amigos, y se mantiene atento a las tendencias del sector, lo que le permite conocer de primera mano qué buscan los visitantes cuando llegan a un destino.
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