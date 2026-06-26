Siete hombres mayores de Cáceres, víctimas del robo amoroso y dos mujeres detenidas

La Policía Nacional ha identificado en Cáceres a dos mujeres de 27 y 32 años como presuntas autoras de siete delitos de hurto mediante el conocido como "hurto amoroso" o "método del abrazo", además de un robo con violencia e intimidación. Las víctimas localizadas hasta el momento son siete personas de avanzada edad, cinco mujeres y dos hombres, a las que habrían sustraído joyas, relojes, colgantes y dinero en efectivo.

La investigación, enmarcada en la Operación Roneo, comenzó tras las denuncias presentadas en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Cáceres. En ellas, las víctimas relataban un patrón similar: una joven se acercaba de forma cariñosa y afable, utilizaba alguna excusa sentimental o de cortesía y aprovechaba el contacto físico para sustraer efectos personales.

Según la Policía, las presuntas autoras abordaban a las víctimas con preguntas aparentemente inocentes, como una dirección o una calle, o con muestras exageradas de agradecimiento. En ese momento, mediante un abrazo o una cercanía forzada, aprovechaban el descuido para quitar cadenas, pulseras, relojes u otros objetos de valor con gran habilidad manual, sin que los afectados se percataran de inmediato.

Siete víctimas localizadas

El Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación. Los agentes tomaron declaración a las víctimas y, a través de imágenes aportadas por los investigadores, lograron la plena identificación de las dos mujeres como presuntas responsables de los hechos.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento del caso y no descarta que puedan aparecer nuevas víctimas, incluso en otras localidades. A las dos identificadas les constan varios antecedentes por delitos contra el patrimonio en distintos puntos del país, lo que, según los investigadores, evidencia un perfil reincidente e itinerante.

Tras las diligencias practicadas, la Policía ha dado cuenta de la investigación a la autoridad judicial y ha grabado una requisitoria policial para la localización y detención de las presuntas autoras.

Un método dirigido a personas mayores

La Policía Nacional recuerda que el llamado "hurto cariñoso" es una técnica de distracción especialmente dirigida contra personas mayores. Los delincuentes se sirven de excusas afectivas, gestos de falsa confianza o muestras exageradas de cercanía para generar un contacto físico que les permita robar sin levantar sospechas.

Los investigadores advierten, además, de que estos grupos suelen actuar de forma organizada e itinerante y que, en algunos casos, no dudan en emplear la violencia si son descubiertos.