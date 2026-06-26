Dos incendios de madrugada sacuden el arranque del verano: en Cáceres el Viejo y Aldea Moret

La ciudad de Cáceres ha sufrido dos incendios de pastos durante la madrugada del miércoles al jueves, en una noche que ha obligado a intervenir a los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) en dos puntos distintos del casco urbano. Las salidas se han producido pasadas las 3.00 horas y, por suerte, ambos fuegos han quedado en un susto: no ha habido daños personales ni materiales y las llamas apenas han calcinado unos metros cuadrados de pasto.

Según ha explicado el jefe de guardia de los bomberos de Cáceres, el primer incendio se ha declarado en las inmediaciones del edificio Embarcadero, en la barriada de Aldea Moret. El segundo ha tenido lugar en la zona de Cáceres el Viejo, otro de los entornos especialmente sensibles durante los meses de verano por la presencia de vegetación seca y espacios abiertos.

Los dos fuegos han sido sofocados sin mayores complicaciones y tampoco han generado una gran alarma vecinal. Aun así, la doble intervención vuelve a recordar el riesgo que existe en determinadas zonas del término municipal cacereño cuando avanzan las semanas de calor, sequedad del terreno y mayor exposición a cualquier imprudencia.

Una zona ya afectada

El incendio de Cáceres el Viejo no ha sido un hecho aislado esta temporada. El primer fuego del verano en la ciudad se registró precisamente en esa misma zona el pasado jueves 28 de mayo, cuando las llamas llegaron a amenazar el entorno del campamento romano. Finalmente, en aquella ocasión tampoco hubo que lamentar daños materiales.

Fotogalería | Las imágenes del fuego en Cáceres el Viejo /

Tanto Cáceres el Viejo como el entorno de Aldea Moret son áreas susceptibles de sufrir incendios de pastos durante el verano. La vegetación seca, la cercanía a espacios abiertos y el aumento de las temperaturas convierten estos puntos en zonas que requieren especial vigilancia.

Prohibido encender fuego

Cáceres se encuentra ya dentro de la época de peligro alto de incendios forestales, que se prolongará desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre de 2026, según la orden publicada por la Junta de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura. Durante este periodo, las administraciones refuerzan la vigilancia, la prevención y la coordinación de emergencias, también en el término municipal cacereño.

La normativa autonómica prohíbe durante esta campaña las quemas y el uso del fuego en terrenos rústicos y zonas de influencia forestal, así como cualquier actividad que pueda generar riesgo de incendio. En la práctica, esto supone evitar conductas que puedan provocar una chispa o una llama en espacios abiertos.

Entre las principales restricciones figuran encender fuego al aire libre, hacer hogueras o barbacoas en suelo rústico, tirar colillas u objetos que puedan arder, realizar quemas no autorizadas o utilizar pirotecnia en días de riesgo muy alto o extremo. También se recuerda que el uso de maquinaria debe realizarse con especial precaución, especialmente en zonas agrícolas, forestales o próximas al monte.

Pequeños gestos para prevenir

La prevención pasa también por medidas cotidianas. En zonas rurales, parcelas, viviendas próximas a áreas forestales o espacios abiertos, se recomienda mantener limpio el entorno de vegetación seca, no acumular restos inflamables, revisar los accesos y actuar con prudencia en cualquier actividad que pueda generar calor, chispas o fuego.

El dispositivo previsto en Cáceres contempla la movilización de recursos, la información a la población, medidas de autoprotección y la identificación de zonas de riesgo e infraestructuras estratégicas para actuar en caso de emergencia. El Ayuntamiento también ha previsto la participación de medios municipales dentro del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), lo que permitirá coordinar la respuesta local con los recursos autonómicos si la situación lo requiere.

La Junta de Extremadura ha recordado además que existen medidas específicas de autoprotección para viviendas, edificaciones, instalaciones y parcelas situadas en zonas forestales o cercanas a ellas. El objetivo es reducir al máximo el riesgo en unos meses en los que un pequeño descuido puede convertirse en una emergencia.