La Vía de la Plata deja su huella en la Ronda Sur de Cáceres: 1,2 millones más y 18,6 de coste final

La Vía de la Plata no solo ha dejado una pasarela de 165 metros sobre la futura Ronda Sur de Cáceres. También ha dejado una huella directa en el expediente de la obra: 1,2 millones de euros más, una segunda ampliación de plazo y una inversión total que se sitúa ya en 18,6 millones de euros entre los dos lotes y la asistencia técnica. La infraestructura, llamada a completar una conexión clave en el sur de la ciudad, ha tenido que adaptarse sobre la marcha al hallazgo arqueológico del antiguo trazado romano.

La Junta ha publicado la segunda modificación del contrato del lote 2 del tramo II de la Ronda Sureste, correspondiente al tramo entre la rotonda de la carretera de Miajadas y la del recinto ferial. El documento eleva el contrato a 1.215.614,70 euros con IVA. Tras esta modificación, el importe total de este lote queda en 9.254.880,80 euros con impuestos.

El cambio por la Vía de la Plata

La causa del modificado está en el subsuelo. La excavación arqueológica desarrollada en la zona ha localizado la Vía de la Plata en el punto previsto por los estudios geofísicos, lo que ha obligado a cambiar el diseño inicial de la obra. La solución recogida en el expediente pasa por sustituir la glorieta Ruta de la Plata por una intersección en T doble, alejada de la zona de restos arqueológicos, generar un pequeño parque para poner en valor los vestigios detectados y dar continuidad al trazado histórico mediante una pasarela peatonal metálica.

Galería | Así está quedando la pasarela de la Ronda Sur de Cáceres /

Esa pasarela es la estructura que ya ha quedado instalada sobre el terreno y que se ha convertido en la pieza más simbólica de la recta final de la obra. No se trata solo de un paso para peatones, ciclistas y peregrinos. Es también la solución que permite que la nueva ronda avance sin borrar la huella de un camino anterior, vinculado a la Vía de la Plata y al Camino de Santiago.

Tres meses más de obra

El incremento económico llega acompañado de una ampliación oficial del calendario. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha autorizado la segunda ampliación del plazo de ejecución del lote 2, motivada precisamente por la tramitación del modificado número 2. La UTE adjudicataria solicitó el pasado 9 de abril un plazo adicional de tres meses, al considerar necesario ese margen para ejecutar los trabajos incorporados al proyecto.

La resolución ha fijado como nueva fecha de finalización el 30 de julio de 2026. La obra tenía inicialmente prevista su terminación el 12 de enero de 2026, después pasó al 30 de abril tras una primera ampliación autorizada en octubre de 2025 y ahora encara su horizonte final a finales de julio. La administración ha considerado que el retraso no es imputable a la contratista, sino a circunstancias derivadas del procedimiento de modificación del proyecto.

Una obra que ya había sido modificada

No es el primer ajuste administrativo de este tramo. El pasado febrero ya se formalizó el Proyecto Modificado número 1, que incrementó el coste de la actuación en 315.680,82 euros, un 4,09% más sobre el importe vigente entonces. Aquel primer cambio se tramitó sin aumento del plazo de ejecución. Ahora, sin embargo, el segundo modificado tiene un mayor impacto económico y también temporal, al estar vinculado a la integración de la Vía de la Plata en el diseño definitivo de la infraestructura.

Fotogalería | Así será la nueva pasarela peatonal de la Ronda Sureste /

Con este nuevo ajuste, la inversión total de la prolongación de la Ronda Sur se sitúa en 18,6 millones de euros, sumando los dos lotes de obra y la asistencia técnica de dirección, control y vigilancia. Solo el lote 2, el afectado por este segundo modificado, alcanza ya los 9,25 millones de euros.

Recta final hacia julio

La Ronda Sur encara ahora sus últimos trabajos en el tramo que discurre entre la glorieta del ferial y la carretera de Miajadas, donde la Junta mantiene la previsión de finalización a finales de julio. Quedan pendientes la ejecución de la capa de rodadura, la señalización horizontal y vertical y los remates finales antes de que la infraestructura pueda entrar en servicio.

Fotogalería | La Ronda Sureste de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La obra forma parte de una actuación largamente esperada para mejorar la movilidad entre Nuevo Cáceres, Casa Plata, el recinto ferial y los accesos del sur de la ciudad. Pero su recta final ha quedado marcada por una circunstancia poco habitual: el encuentro entre una infraestructura contemporánea y un camino histórico que ha obligado a cambiar planos, plazos y presupuesto.

La Ronda Sur avanza ya hacia su estreno, pero lo hará con una lectura añadida. Bajo el asfalto y junto a la nueva pasarela, la Vía de la Plata ha terminado condicionando el diseño final de una obra pensada para el futuro de la ciudad, pero atravesada por una huella que venía de mucho más lejos.