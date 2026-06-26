Miles de personas descubrirán Cáceres y Extremadura gracias a este vídeo inspirado en 'Juego de Tronos'

Cáceres y Extremadura vuelven a proyectarse ante una audiencia internacional de la mano de una de las series más influyentes de la televisión. La iniciativa Cáceres 2031 y la violinista china afincada en Canadá Abby Zhao, conocida en redes sociales como Abby Violín, han unido fuerzas para lanzar un vídeo musical inspirado en la icónica banda sonora de 'Juego de Tronos', una producción concebida para mostrar al mundo algunos de los paisajes y monumentos más emblemáticos de la región.

La pieza audiovisual ha sido rodada en Cáceres, Trujillo y el Monumento Natural de Los Barruecos, tres escenarios que mantienen una estrecha relación con el universo de 'Juego de Tronos' y de su precuela, 'La Casa del Dragón'. La elección de estas localizaciones no es casual. Durante la última década, el patrimonio monumental y natural extremeño ha servido como plató de grandes producciones internacionales, consolidando a la región como uno de los principales destinos de turismo cinematográfico en España.

De la ciudad monumental a Los Barruecos

La combinación de la banda sonora compuesta por Ramin Djawadi, la interpretación al violín de Abby Zhao y la espectacularidad de enclaves como la Ciudad Monumental de Cáceres, la plaza de Trujillo o el paisaje granítico de Los Barruecos persigue despertar el interés de miles de espectadores de distintos países. El objetivo es que quienes descubran el vídeo también conozcan el valor histórico, cultural y paisajístico de una comunidad que ya forma parte del imaginario audiovisual de millones de seguidores de la popular saga.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia cultural 'Transcultura', impulsada por Cáceres 2031 dentro de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. El proyecto apuesta por utilizar la cultura, la música y el lenguaje audiovisual como herramientas para conectar territorios, generar nuevas narrativas y reforzar la presencia internacional del patrimonio extremeño.

La colaboración nació durante la visita que Abby Zhao realizó a la capital cacereña el pasado mes de marzo para participar como invitada internacional en el Congreso Global Leaders, organizado por Cáceres 2031. A partir de ese encuentro comenzó a diseñarse una producción que combina interpretación musical, promoción turística y narrativa visual, aprovechando el enorme alcance de la creadora en las principales plataformas digitales.

La violinista, nacida en China y residente en Montreal (Canadá), ha construido una sólida comunidad de seguidores gracias a sus interpretaciones de bandas sonoras, música clásica y piezas contemporáneas grabadas en escenarios de gran valor patrimonial. Sus vídeos acumulan miles de visualizaciones y llegan a una audiencia repartida por numerosos países, lo que convierte esta colaboración en un escaparate de gran valor para la promoción de Extremadura.

Más allá del componente artístico, la iniciativa pone de relieve el creciente papel que desempeñan los creadores de contenido en las estrategias de promoción cultural y turística. Frente a las campañas convencionales, este tipo de producciones permite acercar el patrimonio a nuevos públicos mediante formatos atractivos y fácilmente compartibles en redes sociales, multiplicando su impacto internacional.

Desde Cáceres 2031 destacan que acciones como esta buscan consolidar la imagen de Extremadura como un territorio donde confluyen historia, naturaleza, patrimonio y cultura contemporánea. La aspiración es que miles de personas descubran la riqueza de la región a través de un lenguaje universal como la música y que, atraídas por las imágenes de estos escenarios, encuentren en Cáceres, Trujillo o Los Barruecos un futuro destino de viaje.