El Mundial sale a las terrazas de Cáceres: esta es la medida que el ayuntamiento ha autorizado

El Mundial de Fútbol también se podrá vivir al aire libre en Cáceres. El ayuntamiento ha autorizado de forma excepcional la instalación de televisiones en el exterior de los establecimientos hosteleros que cuenten con licencia en vigor, una medida pensada para facilitar el seguimiento de los partidos de la Selección Española y favorecer la actividad de los bares durante la competición.

La decisión se ha abordado este viernes en la Junta de Gobierno Local, donde se ha informado de las medidas previstas para facilitar el seguimiento de los partidos. En la práctica, los establecimientos podrán sacar televisores a sus terrazas para retransmitir los encuentros, siempre que respeten las condiciones habituales de aforo, accesibilidad, limitaciones acústicas y horarios recogidos en la normativa municipal.

La autorización, no obstante, tiene un límite claro: no supone una ampliación del horario de las terrazas. Los bares podrán instalar pantallas en el exterior mientras esté permitido el uso de estos espacios, pero deberán retirar el mobiliario y cesar la actividad en la vía pública a la hora que tengan establecida en su licencia.

Ángel Orgaz, durante la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local de este viernes. / Ayuntamiento de Cáceres

Prórroga interior

Este matiz es especialmente relevante para esta misma noche, ya que la medida coincide con la prórroga aprobada por la Junta de Extremadura para la madrugada del 26 al 27 de junio, con motivo del partido entre España y Uruguay, previsto para las 02.00 horas.

Esa resolución permite ampliar, con carácter general en toda la comunidad autónoma, el horario de cierre de los establecimientos públicos hasta las 04.00 horas. Sin embargo, esa ampliación horaria afecta exclusivamente al interior de los locales. En la práctica, quienes quieran seguir esta madrugada el España-Uruguay hasta las 04.00 horas podrán hacerlo dentro de los bares, pero no en las terrazas, que deberán mantener su horario habitual y retirarse cuando corresponda.

El Ayuntamiento de Cáceres trata así de abrir la puerta al ambiente mundialista en la hostelería cacereña sin modificar las reglas de ocupación de la vía pública. La autorización permite llevar las retransmisiones al exterior durante el horario permitido, pero mantiene los límites fijados para garantizar el descanso vecinal y el cumplimiento de la normativa municipal.