El nuevo aparcamiento gratuito de Maltravieso, a punto: "Cáceres necesita soluciones así"

El entorno de Maltravieso está a punto de ganar un nuevo espacio de estacionamiento gratuito. El Ayuntamiento de Cáceres abrirá en los próximos días el aparcamiento disuasorio habilitado en la confluencia de la avenida de Cervantes y la avenida Dulcinea, junto a la zona de influencia de la futura neocueva. La obra se encuentra ya en su fase final y está pendiente de recepción municipal, el último trámite administrativo antes de su entrada en servicio, prevista para los próximos días o semanas.

El nuevo parking contará con 64 plazas, de las que 55 estarán destinadas a coches y nueve a motocicletas. Dentro de las plazas para automóviles, dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida y cuatro se han previsto para la recarga de vehículos eléctricos. La actuación se ha ejecutado sobre una parcela de unos 1.700 metros cuadrados y refuerza la red de aparcamientos gratuitos que el ayuntamiento viene desplegando en distintos puntos de la ciudad.

Alivio vecinal

La próxima entrada en servicio del aparcamiento ha sido recibida como una noticia positiva para los cacereños. Entre ellos, Cristóbal Sanz, valora la puesta en marcha de esta nueva zona de estacionamiento en un contexto en el que encontrar sitio para estacionar se ha convertido en una dificultad cada vez más frecuente en muchos barrios. "Todo lo que sea ganar plazas gratuitas y ordenar mejor el tráfico viene bien, porque aparcar se ha convertido en un problema en distintas zonas de Cáceres", explica.

A su juicio, este tipo de espacios no solo benefician a los residentes más próximos, sino también a quienes acuden a diario a centros educativos, comercios, servicios o zonas de trabajo del entorno.

Marisa Parejo, vecina de la zona, considera que "la ciudad necesita soluciones así", sobre todo en áreas donde el crecimiento residencial, los equipamientos públicos y la actividad comercial han aumentado la presión sobre el estacionamiento. Según comenta, esta actuación no resolverá por sí solo todos los problemas, pero sí supondrá "un alivio" en un entorno donde cada vez resulta más difícil encontrar sitio y que previsiblemente ganará actividad con la puesta en marcha de la futura neocueva.

Una zona con más presión de tráfico

La ubicación no es casual. El aparcamiento está pensado para dar servicio a los vecinos de Maltravieso y Casa Plata, pero también a barrios próximos como Llopis Ivorra, Espíritu Santo y Vistahermosa. Además, se sitúa cerca de varios puntos de actividad diaria, entre ellos centros educativos como el IES Al-Qázeres, áreas comerciales del entorno y el polígono industrial Charca Musia.

El nuevo espacio también mira hacia el uso turístico y cultural. La neocueva de Maltravieso, actualmente en construcción, está llamada a atraer visitantes a este enclave patrimonial, por lo que esta zona de estacionamiento puede funcionar como apoyo para ordenar la llegada de vehículos y reducir la presión sobre las calles cercanas.

Recarga eléctrica y energía solar

El proyecto incorpora algunos elementos vinculados a la movilidad sostenible. Se han instalado dos marquesinas solares para cubrir las plazas de recarga eléctrica y dos cargadores de hasta 22 kilovatios, alimentados mediante una instalación fotovoltaica inteligente. El recinto contará también con accesos diferenciados de entrada y salida para facilitar la circulación.

La intervención ha incluido la adecuación del firme con zahorra artificial y mezclas asfálticas en caliente, la pintura de las plazas, una red de saneamiento para evacuar aguas pluviales y la instalación de seis columnas con luminarias LED para iluminar el espacio.

Casi 189.000 euros de inversión

La inversión asciende a 188.697,96 euros, IVA incluido, y ha sido financiada con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La empresa encargada de ejecutar los trabajos ha sido Asfaltos y Aglomerados Santano S.A.

Con esta actuación, Cáceres suma un nuevo aparcamiento gratuito a la red de espacios disuasorios creada en los últimos años, junto a los de Nuevo Cáceres y Las 300, Parque del Príncipe o Ronda de la Pizarra. La estrategia municipal busca habilitar bolsas de estacionamiento en zonas con demanda vecinal, comercial o de servicios.

A ellos se añadirán otros proyectos previstos en El Junquillo, el Residencial Gredos y el entorno del Vivero, además del aparcamiento público planteado entre la avenida Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma.