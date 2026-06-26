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El Orgullo alarga la noche en Cáceres: así cambiarán los horarios este sábado

Los locales podrán prolongar su actividad y la plaza Mayor cambiará sus terrazas por barras para los conciertos

Desfile del Orgullo en Cáceres en 2025.

Desfile del Orgullo en Cáceres en 2025. / Carlos Gil

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La capital cacereña vivirá este sábado una noche más larga con motivo del Orgullo LGTBI Cáceres 2026. La Junta de Extremadura ha autorizado, a petición del Ayuntamiento de Cáceres, que todos los establecimientos públicos de la ciudad puedan ampliar en dos horas su horario de cierre durante la madrugada del 27 al 28 de junio.

La autorización se enmarca en la normativa prevista para acontecimientos públicos excepcionales y permitirá a bares y locales prolongar su actividad más allá del horario habitual. La ampliación se aplicará durante la noche del sábado al domingo, en una de las jornadas con mayor afluencia de la programación, marcada por la marcha y la fiesta final.

Barras en la plaza Mayor

Además de la ampliación horaria, el gobierno local ha autorizado la instalación de barras en la plaza Mayor este sábado con motivo de la fiesta final de la semana del Orgullo. La medida está vinculada a los conciertos previstos en este espacio a partir de las 21.00 horas, una vez que haya concluido la marcha que recorrerá el centro de la ciudad.

La autorización supondrá un cambio en la configuración habitual de la plaza durante la celebración. Los bares deberán retirar sus terrazas, aunque podrán disponer de barras para atender a los asistentes a los conciertos y facilitar el desarrollo de la jornada.

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Con esta decisión, el consistorio busca ordenar la actividad hostelera en uno de los puntos donde se espera mayor concentración de público durante la noche. La plaza Mayor se convertirá así en el principal punto de encuentro tras la manifestación, con una programación que cerrará la semana del Orgullo en Cáceres.

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