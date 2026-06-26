Patinetes eléctricos en Cáceres: otro accidente grave y una convivencia cada vez más difícil

El patinete eléctrico ha pasado en pocos años de ser una rareza en las calles a convertirse en un elemento habitual del paisaje urbano. Pero su crecimiento también ha traído una pregunta cada vez más incómoda para la movilidad de Cáceres: cómo encajar estos vehículos en una ciudad pensada durante décadas para peatones, coches y autobuses. El último episodio se ha producido el pasado sábado por la noche, cuando un patinete ha arrollado a dos peatones en un paso de cebra de la avenida Hernán Cortés, en el cruce con José Luis Cotallo, y el conductor se ha marchado del lugar sin detenerse a interesarse por el estado de los heridos.

El accidente ocurrió a las 22:50 horas. Los dos peatones tuvieron que ser trasladados al hospital. Uno de ellos ha sufrido una fractura de tibia, mientras que el otro presentaba dolor en un brazo tras el impacto. La Policía ha realizado el correspondiente atestado y la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido y localizar al conductor del patinete.

El siniestro no solo deja dos heridos. También vuelve a situar el debate donde ya estaba desde hace meses: la seguridad de los vehículos de movilidad personal, el cumplimiento de las normas y la convivencia en calzadas, pasos de peatones y zonas de especial presencia peatonal.

Un vehículo, no un juguete

El Ayuntamiento de Cáceres ya activó a finales del pasado año una campaña informativa y un dispositivo especial de vigilancia ante el incremento de accidentes con patinetes eléctricos. Entonces, el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, lanzó un mensaje claro: "El patinete eléctrico no es un juguete, es un vehículo sometido a la normativa de tráfico".

La advertencia no era casual. Según los datos difundidos por la Policía Local en aquella campaña, los accidentes con patinetes en Cáceres habían pasado de 3 siniestros en 2022 a 10 en 2023, 15 en 2024 y 21 hasta noviembre de 2025. El propio ayuntamiento cifró ese incremento en un 600% y recordó que, pese a que circulan muchas más bicicletas que patinetes, en ese mismo periodo de 2025 solo se habían registrado 6 accidentes con bicicletas.

El mensaje municipal insistía en varias normas básicas que, según reconocía el propio consistorio, todavía son desconocidas para muchos usuarios. En Cáceres, los patinetes eléctricos solo pueden ser conducidos por mayores de 16 años, deben circular por la calzada y tienen prohibido hacerlo por aceras, zonas peatonales y parques. También se recordó la obligatoriedad del casco, el respeto a los pasos de peatones, a los límites de velocidad y a la señalización vial.

La DGT endurece el marco

La preocupación no es solo local. La Dirección General de Tráfico considera los patinetes eléctricos como vehículos de movilidad personal: aparatos de una sola plaza, propulsados exclusivamente por motor eléctrico y con una velocidad máxima por diseño de entre 6 y 25 kilómetros por hora. La DGT recuerda que tienen prohibido circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas y túneles urbanos.

A esa normativa se suma el nuevo marco aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros, que refuerza las obligaciones para los usuarios de VMP. La reforma del Reglamento General de Circulación establece el uso de casco, chaleco reflectante por la noche o en situaciones de baja visibilidad y luces encendidas, además de fijar una edad mínima estatal de 15 años. La entrada en vigor general está prevista para el 1 de octubre de 2026, aunque algunas obligaciones técnicas tendrán un periodo transitorio hasta 2027.

En paralelo, Cáceres ya había anunciado que desde el 1 de enero de 2026 todos los vehículos de movilidad personal deben contar con seguro de responsabilidad civil, y que en 2027 será obligatorio disponer de certificado de características técnicas. Los patinetes adquiridos desde 2024 ya incluyen esa certificación, mientras que los anteriores deberán adaptarse.

Una convivencia pendiente

El accidente de Hernán Cortés se suma así a una tendencia que preocupa a las administraciones y a los peatones. No se trata solo de sancionar, sino de ordenar una movilidad que ha cambiado más deprisa que la percepción ciudadana sobre sus riesgos. Un patinete no tiene la masa de un coche, pero puede alcanzar velocidades suficientes para causar lesiones graves cuando irrumpe en un paso de peatones o circula donde no debe.

El jefe de la Policía Local, Marcos Durán, ya advirtió durante la campaña municipal de que los patinetes son "vehículos a todos los efectos" y que sus conductores están obligados a someterse a pruebas de alcohol y drogas. También recordó que su uso es estrictamente individual y que no pueden acceder sin autorización a espacios restringidos como la plaza Mayor o la Ciudad Monumental.

La investigación del atropello del sábado sigue abierta, pero el caso ha vuelto a dejar una imagen difícil de separar del debate de fondo: dos peatones heridos en un paso de cebra, uno de ellos con la tibia fracturada, y un conductor que se marchó sin detenerse. Una escena que resume, de golpe, el reto pendiente de la movilidad urbana en Cáceres: que el patinete eléctrico sea una alternativa útil, pero no una amenaza para quienes caminan.