'Caótica introducción a la genialidad': la vida del pintor cacereño Ángel Cortés, novelada bajo el sello de Planeta

El pintor cacereño Ángel Cortés, uno de los grandes nombres de la pintura hiperrealista, suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria tan singular como su propia obra. La novela inspirada en su vida, 'Caótica introducción a la genialidad', escrita por la autora Ángeles Casasola, acaba de ver la luz en una segunda edición revisada y ampliada bajo el sello de Universo de Letras, perteneciente al Grupo Planeta.

La reedición supone un espaldarazo editorial para una obra que nació en 2020 y que ahora regresa con una nueva mirada sobre la figura del artista cacereño. La publicación incorpora dos capítulos inéditos, correcciones, nuevas imágenes y una propuesta editorial renovada, además de contar con el Sello de Maestría de Universo de Letras, un reconocimiento que distingue su calidad dentro del catálogo.

Portada de la nueva edición del libro. / Cedida

Para el propio Ángel Cortés, la reedición despierta sentimientos que prefiere reservarse, consciente, dice, de su hermetismo respecto a todo lo relacionado con su vida personal. Aun así, el pintor reconoce que se alegra "profundamente" por Ángeles Casasola y por el hecho de que "su historia sobre un pintor de Cáceres" haya llamado la atención de un grupo editorial como Planeta.

Cortés subraya además la proyección que esta nueva edición puede aportar tanto a su obra como a la ciudad, citada en varias ocasiones en la novela, y destaca que el libro conecta, también desde el punto de vista promocional, a tres países: España, México, país de nacimiento de la escritora, y Estados Unidos, donde reside y escribe. Una proyección que, confía, pueda tener también reflejo en las librerías cacereñas, como escaparate natural para una historia que nace, en buena parte, de la ciudad.

El artista cacereño Ángel Cortés. / Cedida

Más que una biografía al uso, la obra se presenta como una ficción biográfica sobre el talento, la memoria y la capacidad de reconstruirse a través del arte. La novela recorre la vida de Ángel Cortés desde una estructura atemporal, en la que pasado y presente se entrelazan para mostrar a un hombre marcado por experiencias intensas, entre ellas su etapa como soldado y su paso por la guerra de Bosnia, pero también por un don artístico que nació en la infancia y que acabó convirtiéndose en destino.

Militar, visitador médico y empresario

Antes de consolidarse como pintor, Cortés fue militar, visitador médico y empresario. Su regreso a la pintura llegó después de años alejado del dibujo, cuando la vida lo empujó a retomar aquel talento natural que le había acompañado desde niño. A partir de ahí, su obra comenzó a abrirse camino con fuerza, primero con el lápiz de grafito y después con el óleo, hasta llevarlo a exponer en Nueva York y a recibir encargos de clientes de medio mundo.

Nacido en Cáceres en 1975 y criado en el barrio de San Blas, Ángel Cortés se ha hecho un nombre con una pintura realista, minuciosa e intimista, marcada por el dominio técnico y por una mirada muy personal. En los últimos años, su trayectoria ha dado un nuevo salto con uno de sus encargos más ambiciosos: la creación de una colección completa de cuadros de gran formato para el Museo de Especies Silvestres y de las Ciencias de Cazorla, en Jaén.

Ángel Cortés, de exponer en Nueva York a pintar un museo en Cazorla / A. C.

La autora Ángeles Casasola explica que esta reedición cierra un proceso creativo de seis años. "Con el paso del tiempo comprendí que esta historia aún podía crecer. Volver a ella me permitió profundizar en el legado de Ángel Cortés y ofrecer la edición que siempre soñé", señala la escritora.

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La novela, que explora la relación entre arte, memoria y creación, mantiene su esencia original, pero amplía la mirada sobre la vida y el legado del pintor cacereño. La nueva edición de 'Caótica introducción a la genialidad' está disponible en la plataforma de Universo de Letras y próximamente llegará también a Amazon y en formato digital.